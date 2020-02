Ferrovie: sui binari la E.655.416 in livrea d'origine

Un'altra buona notizia per i treni storici.

È stata avvistata infatti nella giornata di oggi la E.655.416 nei bei colori d'origine Grigio Perla e Blu Orientale.

Questo locomotore immaginiamo andrà ad arricchire il parco locomotive storiche di Fondazione FS Italiane anche se per ora si è reso protagonista di un trasferimento Milano - La Spezia.

Sulla macchina, a titolo di curiosità, risulta l'assegnazione al deposito di Napoli C.le.

Per i fanatici dei numeri la E.655.416 è la ex E.656.416 costruita da Casaralta-Retam nel 1986. Per la cronaca, qualora la livrea rimanesse questa, sarebbe la prima - se non andiamo errati - E.655 con livrea e logo e senza la scritta Cargo laterale.

Foto Mirko Valle