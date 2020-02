Ferrovie: arriva a Italo l'ETR 675 n.20 [VIDEO]

La flotta di NTV si arricchisce di un nuovo elettrotreno.

Nella giornata di oggi, infatti, la Alstom di Savigliano ha consegnato alla dinamica ditta privata AV un altro ETR 675.

Il Pendolino in questione è per la precisione l'ETR 675 n.20 che va ad aggiungersi alla flotta di altri diciannove esemplari in servizio ogni giorno nella nostra Penisola.

La trazione del convoglio da Savigliano a Milano è stata curata da DB Cargo ed effettuata per mezzo della 191 018.

Una volta consegnato il treno mancherebbero soltanto altri 2 esemplari per portare la dotazione al totale di 22 convogli, cosa che permetterebbe a Italo di avere nella sua flotta ben 47 treni tra ETR 675 e AGV 575.

Foto e video di Eduardo Rosu