Ferrovie: demolizione per vecchie carrozze di Trenitalia [VIDEO]

Non solo locomotori e automotrici, come sa chi ci legge si tagliano anche vetture ritenute non più utili per il servizio.

Così, oggi hanno fatto il loro ultimo viaggio da Alessandria a San Giuseppe di Cairo cinque carrozze in livrea ancora XMPR.

Si tratta, per la precisione, di una vettura UIC-Z di seconda classe e di quattro vetture UIC-X delle quali rispettivamente tre di seconda classe e una cuccette.

Per gli amanti dei numeri la E.402B.114 ex Frecciabianca che era in testa ha trainato verso il demolitore la 61 83 50-70 676-7, la 61 83 21-90 794-0, la 61 83 22-90 002-7, la 61 83 22-90 032-4 e la 61 83 22-90 037-3.

Una volta giunte in stazione, le vetture sono state prese in consegna dal mezzo da manovra della ditta che si incaricherà della demolizione per essere portate nello stabilimento.

Foto e video di Iacopo Grappiolo