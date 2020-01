Ferrovie: ancora Frecciarossa 1000 per Trenitalia?

Con l’apertura del mercato ferroviario europeo che si avvicina Trenitalia potenzia la flotta dei treni AV.

La compagnia - come ricorda Il Sole 24 Ore -, ha affidato la costruzione di 14 nuovi Frecciarossa 1000 (ETR 400) a Hitachi Rail Italy e Bombardier Transportation Italy per un valore economico di 575 milioni di euro, incluso il full service manutentivo per dieci anni. Nella costruzione dei nuovi treni, basata negli stabilimenti di Pistoia e Vado Ligure, Hitachi e Bombadier agiscono in partenariato con quote, rispettivamente, del 60 e 40 per cento: di conseguenza, il valore del contratto per Hitachi è di 342 milioni di euro e per Bombardier di 233 milioni.

L’assemblaggio dei nuovi ETR 400 viene eseguito da Hitachi nello stabilimento di Pistoia, mentre Vado si occupa dell’ingegneria e della parte meccanica dei carrelli. Il primo dei nuovi 14 Frecciarossa 1000 sarà consegnato entro fine 2020 e la conclusione della fornitura è prevista entro fine 2021.

Secondo le prime indiscrezione che ha raccolto Ferrovie.Info, i treni dovrebbero essere simili ma non del tutto uguali a quelli già attualmente in circolazione. Alcune impercettibili modifiche potrebbero infatti riguardare i frontali del treno ma giova ripetere che al momento queste sono solo voci di corridoio prive di ufficialità.

Da quanto si evince dall'articolo de Il Sole 24 Ore, invece, novità si prospettano per i 23 convogli che dovranno girare in Spagna, che secondo il quotidiano economico saranno "oggetto di un’ulteriore fornitura". Se l'italiano non è un'opinione, dunque, il numero degli ETR 400 potrebbe salire nei prossimi anni a 87 unità, 50 della prima fornitura, 14 della seconda e 23 della terza.

Nell'attesa di avere qualche conferma, per ora resta il forte impatto dal punto di vista economico e occupazionale di questa seconda fornitura, tanto per Hitachi Rail Italy che è comunque già ampiamente impegnata con la costruzione dei Rock, quanto per Bombadier che si sta occupando, pur con un numero inferiore di unità, delle TRAXX 494.

