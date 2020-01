Ferrovie: il declino dell'XMPR sui convogli notte di Trenitalia, ecco i numeri

Sono passati esattamente tre anni da quando Trenitalia ha presentato la nuova livrea Intercity Notte ed è tempo di dare i numeri.

Come sempre la premessa è d'obbligo. I numeri che seguono sono frutto dell'osservazione diretta, sul campo, non sono ufficiali e, per quanto presi con cura, non sono da considerarsi precisi alla singola unità.

Al momento, secondo questi dati in nostro possesso, le carrozze di Trenitalia in nuova livrea notte sono 273, con le ultime consegnate proprio ieri come da foto di Vincenzo Russo a corredo della news.

Entrando maggiormente nel dettaglio sono 176 Carrozze Cuccette, 48 Carrozze Letto e 49 Carrozze con Posti a Sedere.

Visto che non ci facciamo mancare niente, scendiamo ancora di più nello specifico partendo dalla fine.

Le 46 Carrozze con Posti a Sedere sono tutte UIC-Z "Basic". Per contro le 48 Carrozze Letto sono suddivise rispettivamente in 26 MU da 160 km/h, 19 MU da 200 km/h e 3 T3S. A chiudere le 176 Carrozze Cuccette sono suddivise rispettivamente in 87 "Confort" da 160 km/h e 89 "Confort" da 200 km/h.

Non abbiamo un numero preciso di vetture destinate a ricevere la nuova cromia, quindi non siamo in grado di dire con esattezza a che punto sia la conversione.

Quel che è certo è che ad oggi è ancora possibile, ma davvero molto difficile, vedere in composizione ai treni notte Carrozze Letti o Cuccette in cromia XMPR mentre è relativamente più facile vedere Carrozze con Posti a Sedere in questa colorazione.

Almeno sul segmento notte l'XMPR sta cedendo il passo e non manca molto al momento in cui non si saranno più mezzi in questa livrea, considerato l'abbandono della stessa anche sui convogli per i Pellegrini.