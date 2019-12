Ferrovie: anche sotto Natale si demolisce [VIDEO]

Natale, Pasqua o Capodanno, non si fermano le demolizioni per i vecchi mezzi di Trenitalia.

Nonostante oggi sia l'antivigilia un altro convoglio ha mosso in mattinata tra Genova, Savona e San Giuseppe di Cairo.

In mattinata sono infatti state trasferite per mezzo della E.656.573 ben quattro automotrici dei gruppi ALe 801/940 e tre relativi rimorchi Le 108 con nel mezzo una vettura Due Piani Casaralta.

Per coloro che preferiscono vivere un Natale senza panettone e torrone ma non senza qualche numero (e noi siamo tra questi), andiamo a riepilogare quali unità sono state spostate.

Per le automotrici erano presenti la ALe 801.011 (Stanga-Marelli, 1976), la ALe 940.007 (Fiore-Lucana, 1977), la ALe 801.021 (Stanga-Italtrafo, 1976) e la ALe 940.058 (Fiore-Lucana, 1979). Per i rimorchi, invece, erano al loro ultimo viaggio il Le 108.015 (Breda Pt-Asgen, 1975), il Le 108.084 (Breda Pt-Ansaldo, 1977) e il Le 108.108 (Breda Pt-Ansaldo, 1978).

Di tutto questo materiale, dalle informazioni che siamo stati in grado di ottenere, avrebbero proseguito direttamente per San Giuseppe la ALe 801.011 e i tre rimorchi Le 108. Il resto, evidentemente, arriverà in un secondo momento.

Video di Andrea Sergio