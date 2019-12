Ferrovie: Open Day per il nuovo Caravaggio di Trenord

Si è svolto oggi l'Open Day Trenord per mostrare il nuovo Caravaggio.

Il convoglio presentato qualche giorno fa, è stato utilizzato sui regionali 25034/25043/25050/25059 di collegamento tra Milano Porta Garibaldi e Como San Giovanni.

Per l'occasione è stato realizzato un biglietto speciale gratuito che è stato distribuito ai clienti il giorno stesso dell'evento a bordo del treno o in prossimità degli accessi ai vagoni.

Il biglietto è stato intelligentemente reso valido per il viaggio a bordo del nuovo treno Caravaggio ma anche per viaggiare lo stesso giorno su tutti i treni in circolazione sulla linea S11.

È quindi stato reso valido per l'eventuale ritorno a casa su un qualsiasi altro treno in servizio lungo la stessa linea, il tutto, immaginiamo, per permettere di testare con comodità il nuovo convoglio.

Dalle ore 16.51 alle 18.00 è inoltre stato possibile visitare il treno sul binario 5 della stazione di Milano Porta Garibaldi.

Foto Luca Faggi