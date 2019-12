Ferrovie: le E.401 anche sul Milano - Taranto [VIDEO]

Crescono di numero e, ovviamente, aumentano i servizi.

Così, dallo scorso 16 dicembre, le E.401, le "nuove" macchine monocabina di Trenitalia che abbiamo visto essere arrivate a 39 unità, sono impostate anche sull'Intercity Milano - Taranto e viceversa.

Stiamo parlando, per l'esattezza, della coppia di Intercity 605/612 sui quali il battesimo è capitato alla E.401.031.

Grazie ai nostri collaboratori possiamo vedere entrambi i treni con la stessa macchina dapprima in spinta e poi in trazione.

Il primo video, opera come la foto di Claudio Villani, mostra l'Intercity 605 in arrivo e sosta nella stazione di San Severo, con la E.401.031 in coda.

Per contro, il secondo video, opera invece di BertiCaiman001, ci porta a Castelfranco Emilia col servizio opposto, ossia con la macchina in testa all'Intercity 612.

Se non andiamo errati è la prima E.401 a effettuare il percorso da Ancona a Foggia.