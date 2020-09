Tram: sarà Stadler a produrre nuovi tram per la città di Milano

A seguito della conferma della validità dell’aggiudicazione del contratto avvenuta a luglio 2019, Stadler e Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. (ATM) hanno sottoscritto l'accordo quadro di 6 anni per la produzione e consegna fino a un massimo di 80 tram per un importo complessivo di 172,6 milioni di euro.

Al contempo è stato firmato un ordine per la fornitura dei primi 30 veicoli. Gli ottanta tram bidirezionali TRAMLINK verranno progettati e costruiti nella fabbrica di Stadler a Valencia (Spagna) e saranno destinati al servizio urbano ed extraurbano.

L'obiettivo della commessa è quello di sostituire progressivamente le vetture più datate ed aumentare l'offerta di trasporto, migliorando l'esperienza di viaggio dei passeggeri mediante l’impiego di veicoli all'avanguardia che combinano design e tecnologia, offrendo una migliore dinamica di marcia, oltre ad elevati standard di sicurezza e comfort.

Il TRAMLINK è un veicolo formato da tre carrozze in acciaio inox duplex, progettate per un’elevata resistenza alla corrosione ed in grado di ridurre il peso complessivo del mezzo, mantenendo inalterata la resistenza della struttura.

La lunghezza, di circa 25 metri, consente a questo innovativo mezzo tramviario di coesistere in modo ottimale con il traffico stradale del centro del capoluogo lombardo. Inoltre, i tre carrelli innovativi migliorano l’iscrizione nelle curve a raggio ridotto tipiche del tracciato urbano, riducendo significativamente le emissioni acustiche con conseguenti benefici per i residenti e per la cittadinanza in generale.

Il nuovo tram è dotato di tre porte per lato che, insieme al pianale ribassato, garantiscono un rapido flusso dei passeggeri, come anche confermato dagli studi specifici svolti dal Politecnico di Milano. Queste caratteristiche sono particolarmente vantaggiose per le persone a mobilità ridotta che avranno così la possibilità di spostarsi agevolmente lungo tutta la lunghezza del tram grazie all’ampio corridoio del comparto passeggeri. La sicurezza dei passeggeri, dei conducenti e dei pedoni rappresenta uno degli elementi chiave del successo di questo veicolo. Per questo motivo TRAMLINK è dotato di uno speciale dispositivo anti-collisione in grado di intervenire in caso di potenziale rischio di urto con automobili, pedoni od ostacoli generici.

Tra le novità tecnologiche introdotte sono da annoverarsi le telecamere che eliminano gli angoli ciechi per garantire la sicurezza interna del veicolo e le due cabine dal particolare design ergonomico che assicurano il comfort del conducente e massimizzano la visibilità.

Iñigo Parra, CEO di Stadler Valencia, ha commentato: "Siamo molto orgogliosi che una città così emblematica a livello mondiale, paradigma della moda e del design e con un forte impegno per la mobilità verde e sostenibile, abbia scelto il nostro innovativo tram per integrarlo nel proprio paesaggio urbano.

Sono convinto che TRAMLINK, che integra la lunga esperienza di Stadler nel settore del trasporto passeggeri, saprà rispondere con successo alle sfide di una città come Milano, comprese quelle derivanti dalle Olimpiadi invernali del 2026 che si terranno nel capoluogo lombardo”.