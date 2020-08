Tram: Stadler si aggiudica contratto da 100 milioni

Stadler Rail si è aggiudicata un contratto per la fabbricazione e la manutenzione di 24 tram per la città tedesca di Jena.

L’ammontare dell’operazione è di 92 milioni di euro, pari a circa 99 milioni di franchi. Il contratto quadro comprende la manutenzione e la fornitura di ricambi per i veicoli per un periodo di 24 anni con un’opzione per altri otto anni, come indicato da Stadler in un comunicato odierno.

La fornitura dei primi tram nella cittadina della Turingia è prevista a partire dal 2023. Il gruppo precisa inoltre che 23,4 dei 92 milioni di euro del contratto proveranno da Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) dell’UE.

Ricordiamo che la crescita di Stadler Rail si è confermata anche nel 2019, con un fatturato del che ha raggiunto i 3,2 miliardi di franchi, in aumento del 60%.