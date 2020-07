Tram, Firenze: presentato il progetto 3.2.2 che passerà da Campo Marte

Un finanziamento di 260 milioni dei quali 250 dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e 10 dal Comune, 15 fermate, tempi di realizzazione di tre anni.

Questo il progetto preliminare della linea 3.2.2 Firenze Libertà-Campo di Marte-Rovezzano, presentato a Palazzo Vecchio.

«È la linea dello stadio – ha detto il sindaco Dario Nardella – e di Campo di Marte. Non siamo agli annunci: non vanno fatti contratti e gare di appalto, ci sono già. Se il finanziamento viene approvato entro marzo 2021, la partenza dei lavori può essere a primavera 2022, con il termine a primavera 2025. Ho avuto un incontro proficuo con il ministro De Micheli che ringrazio perché ha mostrato grande disponibilità per questo progetto, ci ha dato buone speranze perché il finanziamento sia abbastanza veloce».

Il tempo di percorrenza da un capolinea all’altro sarà tra i 20 e i 25 minuti, la lunghezza della linea invece di 6,1 km con due opere strutturali, il sottoattraversamento della linea ferroviaria su viale Don Minzoni all’altezza di piazza delle Cure e il sovrappasso del Mensola. La frequenza sarà tra i 4 minuti e 20 secondi e i cinque minuti ed è anche previsto un parcheggio di scambio all’altezza del capolinea Rovezzano.

Il Comune prevede che la nuova tratta sarà utilizzata da circa 12 milioni di passeggeri all’anno per la sola tratta Libertà-Campo di Marte-Rovezzano e da oltre 24 milioni lungo la linea tramviaria Bagno a Ripoli-Rovezzano.

In riferimento alla linea Libertà-San Marco, ha detto l’assessore al Trasporto pubblico locale Stefano Giorgetti, “ricominciamo dopo l’estate con i lavori sui sottoservizi, poi passeremo ai lavori sulla sede tramviaria, che dovrebbero avvenire entro la primavera dell’anno prossimo. Vorremmo che la variante del centro storico fosse in esercizio a Natale 2022, in anticipo sui tempi del cronoprogramma».