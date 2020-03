Tram: da Alstom 17 nuovi Citadis per Strasburgo

Alstom fornirà 17 ulteriori tram Citadis alla società di trasporti di Strasburgo (CTS) e all'Eurometropole di Strasburgo per un importo di 52 milioni di euro.

Questo ordine completerà la flotta di 63 tram consegnati da Alstom tra il 2003 e il 2019 e conferma una collaborazione di quasi 20 anni tra Alstom e CTS. L'ultima opzione, firmata a marzo 2016, era per 10 tram Citadis per l'estensione delle linee A e D.

Questi 17 nuovi tram rafforzeranno le linee esistenti, inclusa la linea D, che serve il centro della città di Kehl in Germania. Il tram Citadis è il primo ad attraversare un confine in Francia ed è approvato secondo il BOStrab, il decreto federale tedesco sulla costruzione e l'esercizio dei tram in Germania.

“Con questo nuovo ordine, CTS è il cliente francese che sarà proprietario di una delle più grandi flotte di tram Citadis con un totale di 80 convogli ordinati. Siamo molto orgogliosi di continuare questa partnership avviata nel 2003, dimostrando che la gamma Citadis soddisfa le esigenze in evoluzione dei nostri clienti", afferma Jean-Baptiste Eyméoud, Amministratore delegato di Alstom in Francia.

I tram Citadis per Strasburgo sono lunghi 45 metri e hanno una capacità di 288 passeggeri. Sono dotati di illuminazione a LED e porte interamente in vetro per migliorare il comfort e la sicurezza dei passeggeri. Conformi agli standard più recenti, i tram sono dotati di doppie porte accessibili alle persone a mobilità ridotta, posti più ampi e aree riservate agli utenti su sedie a rotelle e passeggini.

Questi tram saranno progettati e fabbricati principalmente in Francia: La Rochelle (progettazione e assemblaggio dei convogli), Le Creusot (carrelli per i moduli intermedi), Tarbes (componenti della catena di trazione), Villeurbanne (apparecchiature elettroniche) e Saint-Ouen (design). I carrelli situati sotto le cabine dei conducenti saranno prodotti nel sito di Alstom a Salzgitter, in Germania.

In totale, oltre 2.600 tram Citadis sono stati venduti in oltre 50 città in 20 paesi.