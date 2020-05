Ferrovie: 27 maggio 1990, nasce il collegamento ferroviario Roma - Fiumicino Aeroporto

Compie oggi 30 anni il collegamento Roma-Fiumicino Aeroporto.

Il servizio nasce nel 1990 in un momento in cui l'Italia è pronta ad accogliere milioni di tifosi per i Campionati del Mondo di calcio ma anche tantissimi turisti e il 27 maggio dello stesso anno il primo convoglio formato da quattro carrozze a Piano Ribassato e una locomotiva E.424 effettua la prima corsa con un tempo di percorrenza di 20 minuti senza effettuare fermate intermedie.

L'affluenza è alta sin da subito, il servizio c'è ogni 20 minuti e il capolinea è la stazione Ostiense con il Terminal costruito appositamente mentre la stazione capolinea aeroportuale è realizzata ex novo sulla base della linea per Fiumicino con l'intento di dare agli utenti l'opportunità di raggiungere il centro di Roma in pochi minuti. Nel novembre del 1990 viene inserita nella corsa la stazione intermedia di Roma Trastevere.

I numeri parlano chiaro, la frequentazione cresce sempre di più e il Gruppo FS costantemente attento alla propria utenza, definisce nel settembre del 1993, in occasione del cambio di orario, di istituire treni metropolitani cadenzati ogni 15 minuti con fermate intermedie.

Le carrozze a Piano Ribassato lasciano spazio alle storiche elettromotrici ALe 801/940 e il capolinea diventa la stazione Tiburtina meglio collegata con autobus e metropolitana. Altra novità introdotta è il servizio nonstop Leonardo Express che collega l'aeroporto con la stazione Termini. Il servizio viene effettuato con cinque carrozze UIC-X con vettura pilota trainate (o spinte) da E.464.

Nel 1994 viene intanto istituito il Servizio Regionale Metropolitano FR1 con i treni che vengono attestati a Fara Sabina con cadenza di 15 minuti con l'inclusione di convogli orari a Orte e Monterotondo-Mentana. Intanto nel corso degli anni vengono inserite nuove fermate intermedie, come ad esempio Villa Bonelli nel 1999 e anche i treni subiscono cambiamenti importanti. A partire dal 1997 le ALe 801/940 lasciano via via spazio ai TAF Treni Alta Frequentazione, più performanti e studiati per rendere il viaggio extra urbano più confortevole. Gli utenti che usufruiscono del servizio crescono a circa 65.000 al giorno.

Nel frattempo anche il Leonardo Express, oggi inserito nella categoria di servizio di treno regionale veloce, negli anni cambia la sua flotta. Nel 2011 le UIC-X lasciano spazio alle automotrici ALe 501/502 soprannominate "Minuetto" con una livrea appositamente creata per la tratta, mentre nel 2015 subentrano gli ETR 425 soprannominati "Jazz" anch'essi con livrea aeroportuale.

Oggi il servizio è operativo tutti i giorni con partenza da Roma Termini dalle ore 5:20 e da Fiumicino Aeroporto dalle ore 6:08 con un tempo di percorrenza di 32 minuti.

Fonte FS News