12 aprile 2010: l'incidente ferroviario di Laces

Sono le 9:00 di mattina del 12 aprile 2010, una giornata come tante altre in Alto Adige.

All'improvviso, con un forte frastuono, una frana di 400 m³ di terra larga una decina di metri si distacca dalla scarpata sovrastante il sedime della ferrovia della Val Venosta, nel territorio comunale di Laces.

Quello che potrebbe essere un banale smottamento si trasforma in tragedia perché proprio in quel momento è in transito il Regionale 108 della SAD che sta percorrendo la tratta in direzione Merano.

Il treno, un GTW realizzato dalla Stadler classificato ATR 100 n.007, viene investito in pieno e precipita nella vallata sottostante incastrandosi fortunosamente tra gli alberi che ne evitano la caduta nell'alveo del fiume Adige. Nonostante questo nove persone perdono la vita e ventotto rimangono ferite, sette delle quali in gravi condizioni. I feriti vengono trasportati negli ospedali di Merano, Silandro e Bolzano.

La causa dello smottamento viene individuata in una vasta infiltrazione d'acqua nel terreno soprastante la linea, causata dalla rottura di un tubo per l'irrigazione dei vicini campi di mele. La sede ferroviaria subisce gravi danni: le operazioni di recupero del relitto, pulizia e ripristino dell'infrastruttura si protraggono per oltre un mese e mezzo con il servizio che viene riattivato solo il 2 giugno seguente.

La procura di Bolzano aprì in seguito un'inchiesta sulle cause del disastro, iscrivendo otto soggetti nel registro degli indagati: sei erano i gestori dell'impianto d'irrigazione guasto e due erano i proprietari del terreno franato. La prima udienza del processo si tenne presso il tribunale di Bolzano il 25 gennaio 2013; il dibattimento si chiuse il 20 novembre 2015 con l'assoluzione di tutti gli imputati.

Stando alle motivazioni della sentenza, l'incidente fu provocato solo ed esclusivamente da una valvola difettosa dell'impianto di irrigazione soprastante la ferrovia. La responsabilità umana, data l'imprevedibilità di tale evento, venne totalmente esclusa.

