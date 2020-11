Ferrovie: Acquistabili su App Trenord i carnet da 10 corse per viaggiare in area STIBM

Da oggi è attiva sull’App Trenord la funzione per acquistare il carnet da 10 biglietti per viaggiare nell’area STIBM, il Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità Milano e Monza Brianza.

Acquistando il carnet, i clienti che viaggiano saltuariamente possono apprezzare la comodità di avere sempre a disposizione un titolo di viaggio – senza fermarsi in biglietteria né accedere ogni volta allo Store on line – da attivare al momento della partenza. Il carnet non ha scadenza; i singoli biglietti devono essere di volta in volta attivati prima dell’utilizzo con un click, grazie all’opzione “Tap&Go”.

I viaggiatori possono acquistare il carnet attraverso due modalità: la prima inserendo nell’App origine e destinazione dei propri viaggi, la seconda scegliendo le zone STIBM di proprio interesse, da Mi1 a Mi9.

Il carnet resta visibile nell’area “ Biglietti”, sezione Carnet dell’App Trenord, disponibile per iOS e Android. Per utilizzare i singoli biglietti, i viaggiatori devono cliccare sul pulsante “Tap&Go” visibile cliccando sul carnet prima di salire a bordo del treno scelto.

È inoltre possibile stampare il proprio carnet acquistato via App Trenord convertendolo da digitale a magnetico presso i distributori di bigliettazione di Atm; in tale caso non sarà più possibile utilizzarlo da App Trenord.