Trasporti: Google Maps segnala quanto sono affollati treni, metro e autobus

Google Maps si aggiorna e aggiunge tre nuove funzionalità per aiutare gli utenti a rimanere al sicuro in questo periodo segnato dal Coronavirus.

Per la prima volta, l'app è infatti in grado di fornire dati che mostrano lo stato di affollamento delle linee di trasporto pubblico in tempo reale e vengono mostrati quando gli utenti cercano delle indicazioni stradali.

Le informazioni sono in crowdsourcing e si basano sul feedback in-app degli utenti. Finora Google Maps mostrava solo i dati per le stazioni, ma ora sono stati estesi ad autobus, treni e metropolitane.

Oltre a questo, a settembre, Google Maps ha implementato un overlay COVID-19 in grado di mostrare l’andamento dei casi nelle varie aree geografiche, in modo da informare gli utenti che devono viaggiare in determinate zone. Finora veniva mostrata una media settimanale e se i casi erano in aumento o in diminuzione. Da oggi, l’overlay mostra anche il numero di casi confermati e di decessi, con collegamenti alle risorse locali.

Per concludere, la terza funzionalità introdotta mostra lo stato in tempo reale della consegna del cibo da asporto negli Stati Uniti, ma anche in Canada, Germania, Australia, Brasile e India quando gli utenti prenotano o ordinano da Google Maps.

Il nuovo aggiornamento è già disponibile per il download.