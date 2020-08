Ferrovie, Serbia: nuova App per vedere tutti i Passaggi a Livello

Il gestore dell'infrastruttura serba ha creato l'applicazione "Passaggi a Livello", che fornisce agli utenti informazioni complete su tutti gli attraversamenti ferroviari in Serbia, rendendo così i viaggi più sicuri.

L'applicazione è predisposta per dispositivi mobili Android e può essere scaricata gratuitamente e facilmente da Google Play. Questa applicazione informa in tempo reale gli utenti che si stanno avvicinando a un passaggio a livello e quindi li invita a comportarsi in modo responsabile e attento.

L'applicazione richiede una connessione Internet e un dispositivo GPS sul telefono, al fine di localizzare la posizione dell'utente. Sulla mappa standard di Google, l'app mostra la posizione di tutti i passaggi a livello, contrassegnati con il cartello "Croce di Sant'Andrea".

Toccare un passaggio a livello fornisce inoltre informazioni dettagliate sull'impianto: metodo di messa in sicurezza, numero di binari attraversati, larghezza in metri, angolo di attraversamento, tipo di strada e categoria.

Quando l'utente dell'applicazione si trova nella zona dell'incrocio, l'applicazione fornisce avvisi acustici e visivi. A 500, 300 e 100 metri dal punto di intersezione, gli utenti ricevono una notifica vocale che si trovano alla distanza appropriata dal passaggio a livello.

L'applicazione consente inoltre agli utenti di inviare una foto o un video di quel che accade ai passaggi a livello al gestore dell'infrastruttura, ma anche di lasciare un commento per avere una comunicazione bidirezionale con i cittadini.