Ferrovie: per viaggiare più comodamente arrivano le notifiche push personalizzate

Con l’ultimo aggiornamento dell’app Mobile FFS i clienti in Svizzera potranno ricevere notifiche personalizzate per i loro itinerari.

In caso di un cambiamento o di una perturbazione rilevante per il viaggio pianificato, saranno quindi informati personalmente in modo rapido. Le notifiche push forniscono informazioni su:

cambiamenti di binario;

ritardi: Mobile FFS indica con quanti minuti di ritardo arriverà il treno;

soppressioni: Mobile FFS mostra per quali motivi è stato soppresso un treno e i possibili collegamenti alternativi;

cambi: gli utenti ricevono promemoria aggiuntivi quando è il momento di salire, scendere o cambiare.

Acquistando un biglietto tramite Mobile FFS il viaggio viene salvato automaticamente nell’app. Tuttavia il salvataggio può essere eseguito anche manualmente, scorrendo a destra con il dito sulla panoramica dei collegamenti oppure selezionando «Aggiungi ai miei viaggi» nei dettagli del collegamento nel menu. Gli utenti possono inoltre stabilire con che frequenza ricevere le informazioni.

Una sola volta: i clienti ricevono informazioni per un singolo viaggio, ad esempio una volta per la tratta Briga–Losanna.

Ricorrente: questa opzione è particolare interessante per i pendolari, i quali possono abbonarsi alle notifiche per un determinato itinerario e ricevere così le informazioni corrispondenti per i giorni desiderati.

Per abbonarsi alle nuove notifiche push, cliccare nell’app in alto a sinistra sulle tre lineette (menu) e spuntare la casella desiderata alla voce Impostazioni > Notifiche > Informazioni sulle perturbazioni.

La funzione viene costantemente ampliata e perfezionata. In futuro ad esempio dovrebbe essere possibile anche salvare i viaggi sul sito web www.ffs.ch e visualizzarli su Mobile FFS.