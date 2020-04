Ferrovie: le E.402B Frecciabianca, molto più di una meteora [VIDEO]

Durante la loro carriera, le locomotive E.402B sono state titolari di tantissimi servizi ferroviari a lunga percorrenza ed uno in particolare, tra questi, è quello Frecciabianca.

Come tutti sappiamo oggi questo segmento è sul viale del tramonto in favore degli InterCity Giorno e dei Frecciargento, a quasi 10 anni dalla sua istituzione.

Esso ha infatti avuto inizio con il cambio orario di dicembre 2011, andando sostanzialmente a rimpiazzare quello EurostarCity Italia, cambiando di fatto solo la livrea e la denominazione dato che i rotabili utilizzati sono stati sempre gli stessi.

Proprio con l'avvento dell'allora nuovo segmento, su 38 macchine del gruppo E.402B (precisamente sulle unità .102, .103, .104, .105, .106, .108, .109, .110, .111, .112, .114, .116, .118, .122, .124, .126, .128, .130, .136, .137, .138, .140, .152, .159, .160, .162, .164, .165, .166, .168, .170, .171, .172, .174, .175, .176, .178 e .180) è stata applicata una bellissima cromia (disegnata da Pininfarina) con linee e colori che rendevano queste fantastiche macchine, già molto belle di loro, ancora più affascinanti.

Le E.402B Frecciabianca hanno svolto regolare servizio sia in Tirrenica che in Adriatica, (affiancate dalle E.414 e dagli ETR 460/ETR 463) dal 2012 al 2017, anno in cui sono state lentamente distolte da questi collegamenti ed utilizzate su tutti gli altri servizi passeggeri.

In questa fase, hanno mantenuto la cromia venendo però private dei loghi del brand con il contestuale ingresso in servizio in Tirrenica meridionale sullo stesso segmento degli ETR 470 che a loro volta a cascata hanno "spinto" le E.414 ad andare a sostituire proprio le E.402B.

Al momento in cui scriviamo rimangono ancora delle unità "superstiti" con la suddetta cromia, ma queste ultime non sono più impiegate (se non in casi del tutto eccezionali) sui servizi Frecciabianca e sono in attesa di ricevere, gradualmente, la livrea InterCity Giorno o in alcuni casi XMPR.

In quest carrellata di video, proposti dai canali di TommyTigre169 e Akiem483, ripercorriamo il loro percorso sulla linea Adriatica dove più che altrove sono state protagoniste.