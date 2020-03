Ferrovie: Operazione Amarcord, gli Eurostar con gli ETR 450 [VIDEO]

Proseguiamo la nostra "Operazione Amarcord" iniziata nei giorni scorsi con un nuovo video tirato fuori dai nostri archivi.

Dopo aver visto nella prima parte le ormai non più esistenti E.402A alla testa di treni Intercity e Intercity Notte, stavolta facciamo rivivere uno storico Gruppo di elettrotreni anch'esso ormai relegato alla memoria..

Nel secondo filmato pubblicato sul nostro Canale YouTube, che vi invitiamo a visitare, vediamo infatti alcuni video di quando erano ancora in servizio gli ETR 450 che come tutti sanno sono stati demoliti fatta eccezione per un esemplare destinato a Fondazione FS Italiane.

Nei video che sono sempre opera di Vincenzo Russo, vediamo alcuni esemplari mente effettuano due Eurostar (allora si chiamavano ancora così!), di collegamento tra Roma e Taranto, rispettivamente l'ES 9360 e l'ES 9363.

Siamo nel 2010 con il primo treno che lascia la Puglia alle 6.16 per arrivare nella Capitale alle 12.15 dopo 5 ore e 59 minuti di viaggio e con il secondo che invece inizia il percorso inverso alle 15.45 terminandolo alle 21.53.

Per la cronaca, i due treni viaggiavano a una velocità commerciale di 89 e 86 km/h, non esattamente il massimo per un treno da 250 km/h che però, va detto, era al termine della carriera che arriverà nel 2015.

Una buona visione da tutta la Redazione!