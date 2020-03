Ferrovie: Operazione Amarcord, le E.402A con gli IC e gli ICN [VIDEO]

In questi giorni difficili in cui è necessario stare a casa ma il rischio di annoiarsi è dietro l'angolo, abbiamo deciso di iniziare una "Operazione Amarcord" per i nostri lettori.

Nei giorni scorsi abbiamo ritrovato alcuni video piuttosto datati che rischiavano di andare perduti e che, pur non essendo tecnicamente perfetti, ci riportano a una ferrovia recente eppure già scomparsa.

Per questo motivo, Ferrovie.Info pubblicherà a partire da oggi e a seguire nei prossimi giorni, questi preziosi filmati, per tenere compagnia a chi sta a casa e ha bisogno di distrarsi anche solo per qualche minuto, rivivendo attimi di storia ferroviaria ormai passata.

Per iniziare vediamo un Gruppo di locomotive che ci ha appena lasciato, le E.402A.

Nel primo filmato pubblicato sul nostro Canale YouTube, che vi invitiamo a visitare, vediamo una macchina di questo Gruppo in spinta all'Intercity 586 Napoli Centrale - Milano Centrale. La particolarità, oltre alla loco in coda, è nella vettura ex Cisalpino che compare a metà convoglio.

Subito dopo c'è l'Intercity Notte 799 Torino Porta Nuova - Napoli Centrale seguito dall'Intercity Notte 771 Udine-Trieste Centrale - Napoli Centrale che ha invece la particolarità di avere di rimando un'altra E.402A subito dietro alla titolare.

Una buona visione da tutta la Redazione! I video sono di Vincenzo Russo.