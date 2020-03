Ferrovie: il Coronavirus "influisce" anche sull'ora legale in ferrovia

Questa notte, a cavallo tra il 28 e il 29 marzo, torna l'ora legale.

Le lancette degli orologi andranno spostate un'ora in avanti alle 02.00, garantendo nei prossimi sette mesi benefici per il sistema economico e per l'ambiente visto che si ritarda l'uso della luce artificiale.

L'inizio dell'ora legale, quest'anno, è destinato inoltre a rimanere in qualche modo nella storia delle ferrovie.

Finora, infatti, i treni notturni sono sempre stati interessati dal cambiamento d'orario durante il loro viaggio. Tutto questo, però, non avrà luogo nel 2020, visto che per la prima volta, a causa degli adeguamenti dei servizi nel contesto della crisi Coronavirus, non ci saranno treni passeggeri a lunga percorrenza in circolazione al momento del cambio.

La problematica non riguarda solo la nostra nazione, visto che medesimo problema lo riscontrano anche altre nazioni come l'Austria.