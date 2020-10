Ferrovie: torna il Reggia Express della Fondazione FS

Nuovo appuntamento domenica 18 ottobre con l'iniziativa nata dalla collaborazione tra la Reggia di Caserta e la Fondazione FS Italiane, di cui il MiBACT è aderente istituzionale, per promuovere il turismo slow e sostenibile.

Dalla stazione di Napoli Centrale partirà alle ore 10 il convoglio di carrozze degli anni '30 e '50 diretto a Caserta. Dopo il viaggio con le storiche carrozze Centoporte e Corbellini, sarà possibile godere, a un prezzo speciale, della magnificenza degli Appartamenti Reali e del fascino del Parco Reale e del Giardino Inglese della Reggia di Caserta.

I viaggiatori del treno storico potranno, infatti, usufruire di un biglietto ridotto - acquistabile esclusivamente online -, al costo di 10 euro, per visitare l'intero Complesso. Protagonisti di questo nuovo viaggio a bordo del Reggia Express saranno anche i prodotti enogastronomici, grazie alla collaborazione con Confcommercio.

I biglietti di ingresso alla Reggia di Caserta sono acquistabili attraverso il seguente link oppure selezionando sulla piattaforma TicketOne l'evento Reggia Express.

Per usufruire dell'agevolazione sarà necessario esibire all'ingresso anche il titolo di viaggio. Non è possibile l'acquisto del ticket in sede.

I biglietti per viaggiare a bordo del Reggia Express sono in vendita nelle biglietterie e self service di stazione, agenzie di viaggio abilitate e su trenitalia.com. Sarà possibile acquistarli anche a bordo treno, senza alcuna maggiorazione di prezzo, e in relazione alla disponibilità dei posti a sedere.

A bordo sarà garantita la distanza interpersonale consentendo di godere in piena sicurezza del viaggio e dei magnifici panorami.