Ferrovie: col FAI a visitare il Treno Ospedale di Centoporte

Tornano le Giornate d’Autunno del FAI e anche quest'anno non manca un importante riferimento al mondo della ferrovia.

Sabato 17 e domenica 18 e sabato 24 e domenica 25 ottobre sarà infatti possibile visitare un convoglio a dir poco particolare.

Come molti appassionati sanno, durante la II Guerra Mondiale alcune carrozze “Centoporte” furono trasformate in carrozze ospedale per il trasporto dei feriti. I treni-ospedale furono oltre 40 e vennero usati nelle campagne di Grecia, Albania, Jugoslavia e Russia.

Le tre carrozze allocate a Massa e visitabili facevano parte di un lotto realizzato nel 1931 e attrezzate a treno ospedale nel 1935 con la tipica coloritura verde vagone e la croce sulle fiancate. Le Centoporte ebbero una lunga storia come carrozze per trasporto malati al punto che negli anni '70 erano ancora usate nei treni per Lourdes per trasporto pellegrini.

Le vetture sono state trasferite da Bari a Marina di Massa nell’agosto del 1994. Le uniche in Italia interamente arredate con oggetti e attrezzature dell’epoca sono state il set del film “Il Paziente Inglese” vincitore di ben 8 Premi Oscar, tra cui Miglior film e Miglior regia.

Foto FAI