Ferrovie: grande successo per il ritorno dei treni sulla Ferrovia delle Langhe

Grande festa in Piemonte per il ritorno dei treni storici della Fondazione FS sul triangolo Asti-Castagnole delle Lanze e Castagnole della Lanze-Canelli-Nizza Monferrato, nota come Ferrovia delle Langhe e del Monferrato.

A bordo treno è stato registrato il sold out con oltre 200 viaggiatori, ma le richieste di partecipazione sono state circa mille. Il treno storico è partito da Torino Porta Nuova diretto a Canelli per l’evento Canelli città del Vino.

Per chi si fosse perso l'evento, niente paura: ci sono in programma tre appuntamenti:

- il 18 ottobre con il Treno del Barbera che viaggerà da Torino Porta Nuova a Castagnole delle Lanze;

- il 15 novembre con il Treno del Tartufo tra Torino Porta Nuova e Canelli;

- il 13 dicembre con il Treno dei Presepi, da Torino Porta Nuova a Castagnole delle Lanze.

A bordo dei treni storici è garantita la distanza interpersonale per godere in piena sicurezza dei magnifici panorami. I biglietti per viaggiare a bordo dei treni sulla ferrovia delle Langhe e del Monferrato possono essere acquistati su tutti i canali di vendita di Trenitalia, biglietteria, app e sito ufficiale.

Maggiori informazioni sul sito fondazionefs.it o consultando le pagine ufficiali della Fondazione FS su Facebook e Instagram.

Fonte e Foto 1 FS News