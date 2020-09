Ferrovie: riparte il “Pietrarsa Express”

Dopo la pausa forzata per l’emergenza Coronavirus, ripartono dal 13 settembre, i viaggi a bordo del Treno Storico “Pietrarsa Express” della Fondazione FS Italiane.

Un’esperienza unica che consente di percorre la tratta Napoli-Pietrarsa a bordo di carrozze anni 30′ Centoporte e Corbellini. Gli appuntamenti sono confermati per due volte al mese e i turisti potranno raggiungere il Museo Ferroviario di Pietrarsa attraverso il Pietrarsa Express scegliendo tra le corse della mattina e quelle del pomeriggio. Il titolo di viaggio comprende anche la visita al Museo gratuita il giorno stesso del viaggio.

La prima corsa mattutina parte da Napoli Centrale alle 10.15, mentre il ritorno parte alle 12.48 da Pietrarsa. Il pomeriggio corsa in partenza da Napoli alle 16.15 e ritorno alle 19.18. Il costo del biglietto per andata e ritorno e ingresso al Museo è di 6€ per bambini e 12€ per adulti. I bambini tra gli 0 e i 4 anni non pagano la corsa, ma non hanno garanzia di posto.

I biglietti sono acquistabili sul sito Trenitalia, nelle biglietterie self service e nelle agenzie autorizzate.