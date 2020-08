Ferrovie: Transiberiana d’Italia, due ulteriori corse per la tratta Sulmona - Castel di Sangro

Grande successo per i treni storici della Transiberiana d’Italia, che fanno registrare il tutto esaurito per i convogli programmati da agosto e fino a settembre.

Proprio per questo la Fondazione FS Italiane, in collaborazione con l’Associazione Le Rotaie, ha organizzato due ulteriori corse in treno storico nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 agosto sulla tratta Sulmona – Castel di Sangro.

Il programma, in entrambe le giornate, prevede la partenza alle ore 9 dalla stazione di Sulmona. I viaggiatori potranno scegliere tra due destinazioni:

Roccaraso (con arrivo alle ore 12.40) dove sarà possibile trascorrere una giornata all’aria aperta tra svago, relax o attività sportive: trasporto bici in treno gratuito o noleggio sul posto per percorrere la ciclabile degli Altipiani, aree verdi e strutture attrezzate del Pratone e dell’Ombrellone, con parco avventura e seggiovia aperta per arrivo in quota al bosco presso il rifugio Colle Belisario.

Castel di Sangro (con arrivo alle ore 13.10), nel centro dell’Alta Valle del Sangro, per trascorrere una giornata tra visite guidate al centro storico de La Civita, al polo museale con la Pinacoteca Patiniana e il Museo Aufidenate o per attività all’aria aperta a piedi o in bici lungo la pista ciclopedonale del fiume Sangro, le aree verdi e le strutture attrezzate tra la villa comunale e il parco avventura nella splendida cornice della confluenza dei fiumi Sangro e Zittola e del nuovo ponte pedonale.

Entrambe gli itinerari prevedono fermata nelle stazioni intermedie di Campo di Giove (tra le 10 e le 11) e Palena (tra le 11.20 e le 12.20), dove sono previsti mercatini con degustazioni di prodotti tipici locali e attività culturali.

Il treno di ritorno da Castel di Sangro partirà alle 18 e da Roccaraso alle 18.40 con arrivo previsto a Sulmona per le 19.50.

“Il turismo ferroviario – ha detto il Direttore Generale della Fondazione FS Luigi Cantamessa – è ripartito nel migliore dei modi: abbiamo registrato il sold out oltre che sui treni della Transiberiana d’Italia anche in Sicilia e in Lombardia. Per venire incontro alle tante richieste pervenute in questi giorni, abbiamo quindi rinforzato ulteriormente l’offerta dei treni storici sulla Sulmona – Carpinone, con due nuove corse che consentiranno a centinaia di turisti l’opportunità di vivere un viaggio tra natura incontaminata, tradizioni locali e riscoperta del territorio”.

I biglietti per viaggiare a bordo dei treni storici sulla Transiberiana d’Italia possono essere acquistati sul sito web www.latransiberianaditalia.com.