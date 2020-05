Ferrovie: aperture straordinarie per il Museo di Pietrarsa

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa ha in calendario, da giovedì 28 maggio a martedì 2 giugno, giornate di apertura straordinaria.

Lunedì 1 giugno l’orario per gli ingressi, che avverranno con le modalità previste dalle norme anti Covid-19, sarà dalle 9:00 alle 16:30, martedì 2 giugno dalle 9:30 alle 19:30. Nei restanti giorni il Museo rispetterà l’orario abituale.

Per le famiglie (due adulti e due ragazzi tra i 6 e i 18 anni) nel periodo indicato sarà attiva una promozione con ingresso al prezzo speciale di 10 euro complessivi.

Per i visitatori che accederanno con biglietto singolo (7 euro tariffa intera, 5 euro ridotto per under 18 e over 65) sarà incluso un giro panoramico del Museo a bordo del treno gommato “Bayardino”.

Tutte le informazioni sul Museo Ferroviario di Pietrarsa sono consultabili sul sito fondazionefs.it e le fanpage ufficiali su Facebook e Instagram.

Maggiori dettagli telefonando allo 081.47.2003 o inviando una mail a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .