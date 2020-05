Ferrovie: il Museo DB di Norimberga si prepara alla riapertura con un programma speciale e nuove mostre

Il 19 maggio 2020, il Museo DB di Norimberga riaprirà le sue porte ai visitatori.

Il museo era stato chiuso a metà marzo come misura preventiva per contenere il Covid-19, e il team non vede l’ora di accogliere finalmente gli ospiti dopo circa due mesi. Il Direttore del museo Dr. Oliver Götze dice: “Per molto tempo, è mancata la cosa più importante nel Museo DB: i nostri visitatori. È quindi un grande piacere per noi poter finalmente riaprire e poter ospitare due nuove mostre oltre a un programma speciale poliedrico”.

Ormai da diverse settimane, il museo si sta preparando meticolosamente per una possibile riapertura, con particolare attenzione alle misure eccezionali di igiene per prevenire in contagio da Coronavirus.

Per motivi di sicurezza, purtroppo alcune parti del museo dovranno rimanere chiuse, come ad esempio la ferrovia per bambini KIBALA.

Prevista invece una mostra speciale nell’area esterna di 15.000 metri quadrati alla fine di giugno, mentre l'offerta per i singoli ospiti è stata notevolmente ampliata ed è stato sviluppato un vasto programma speciale. Inoltre, i prezzi di entrata sono stai ridotti fino a nuovo avviso.

Con la riapertura, sarà possibile visitare una nuova mostra permanente nel Museo DB su circa 200 metri quadrati; la "Bahnhofszeiten", ovvero la vita nelle stazioni ferroviarie dei tempi passati. Dal 25 giugno arriva poi “Focused! 100 anni di Deutsche Reichsbahn” ovvero un’esposizione all'aperto di veicoli a vapore, diesel ed elettrici degli anni tra il 1920 e il 1945.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale del DB Museum.

Foto Gabriele Rocchi