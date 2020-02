Ferrovie: «Il Treno di Carnevale» al Museo di Pietrarsa

Sabato 22 e domenica 23 febbraio al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, diretto da Oreste Orvitti, arriva «Il Treno di Carnevale» la manifestazione inedita firmata da «Animazione in corso srl» di Aurora Manuele.

L’intero complesso si trasformerà in un prestigioso circuito variopinto in cui ogni padiglione sarà un salone delle feste, tra racconti, danze, sfilate in maschera e incontri a sorpresa con i propri miti. Si parte dal primo padiglione in cui la Fata Smemorina rievocherà i Cavalieri della Favola Rotonda che appariranno ai visitatori e li condurranno in un viaggio fantastico e immersivo.

Per la prima volta convivranno insieme i personaggi delle favole e le maschere tradizionali di Carnevale con i Supereroi e gli idoli dei cartoni animati. Tra percorsi, escursioni in maschera e la tradizionale sfilata finale grandi e piccoli saranno travolti da un’atmosfera di festa e creatività.

“Il Museo Ferroviario di Pietrarsa è un luogo straordinario – dice Oreste Orvitti, direttore di Pietrarsa – capace di suscitare interesse e curiosità nei visitatori più giovani. Unendo il mondo delle favole e dei cartoni in un fantastico mix di avventure, storia e cultura, la Fondazione FS contribuisce ad una insolita e divertente modalità di apprendimento per i futuri viaggiatori dei nostri treni”.

“Il Carnevale è la festa per eccellenza – dice la dottoressa Aurora Manuele – in cui si dà sfogo alla fantasia, ma anche al senso della storia, della maschera che ci aiuta a svestirci per un po’ dai nostri abiti quotidiani ed entrare in una dimensione immaginaria e fantastica. Cavalieri, principesse, supereroi e gli intramontabili Pulcinella ed Arlecchino: bambini ed adulti, tutti sognano di poter vestire i panni dei propri eroi anche solo per un giorno.

Per cui abbiamo deciso di fondere in un’unica manifestazione tutti i generi fantastico-culturali che portiamo in giro per la Campania. E non c’è ricorrenza migliore di Carnevale; e non c’è location più idonea che Pietrarsa dove la storia si fonde con la scoperta”.