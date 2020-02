Ferrovie: Treno del Mandorlo In Fiore 2020

Domenica 8 Marzo 2020 riparte il Treno Storico da Palermo alla volta di Agrigento Centrale per la 75ª Festa del Mandorlo in Fiore.

Il treno, i cui rotabili rientrano nel parco storico di Fondazione FS Italiane, sarà composto dalla locomotiva storica anni ‘60 E.646.196 e da una carrozza “Corbellini” anni ‘60 e dalle carrozze “Centoporte” anni ’30 e dal Postale a carrelli UIz. Di seguito il programma dettagliato del Treno del Mandorlo in Fiore:

Partenza dalla stazione di Palermo Centrale alle ore 07:55, con fermate intermedie a Bagheria (08:11), Termini Imerese (08:34), Roccapalumba-Alia (09:13), Cammarata-S. Giovanni Gemini (09:45), Aragona Caldare (10:48) Agrigento Bassa (10:58) ed arrivo a Agrigento Centrale alle ore 11:05.

Dopo la partenza e durante il percorso sarà possibile usufruire del servizio bar a bordo treno dove sarà possibile gustare i cornetti artigianali del “Panificio Fratelli Irmana” o dell’ottimo caffè espresso della ditta “SiCaffè’”, o in alternativa poter scegliere tra cioccolata calda, thé, succhi di frutta, bibite analcoliche, acqua minerale e le patatine per la gioia dei piccoli. Durante il percorso i passeggeri saranno allietati dai canti popolari siciliani di Angelo Daddelli & I Picciotti; inoltre verrà omaggiato ai partecipanti la riproduzione del biglietto storico della tratta Palermo-Agrigento.

Altresì sarà possibile acquisire dei biglietti, dietro un piccolo contributo per sostenere l’Associazione, grazie al quale si potrà partecipare all'estrazione di alcuni premi offerti da Spazio Cultura ed Effe Model.

Arrivati ad Agrigento Centrale, durante la giornata, tempo libero a disposizione per partecipare alla 75ª Festa del Mandorlo in Fiore dove si potrà assistere alla sfilata dei gruppi folkloristici. Per comodità sul treno sarà distribuita a tutti i partecipanti una cartina della città di Agrigento riportante alcune informazioni turistiche.

Per chi lo desidera, sarà possibile raggiungere intorno alle ore 12:30 la Valle dei Templi con materiale rotabile della Direzione Regionale di Trenitalia (posti limitati), il biglietto sarà acquistabile direttamente in stazione. Tale opportunità permette, una volta scesi alla fermata del Tempio di Vulcano di raggiungere a piedi il rinomato Tempio della Concordia attraversando il Giardino della Kolymbetra gestito dal FAI (biglietto di ingresso da pagare direttamente in loco), per assistere alla premiazione dei gruppi Folkloristici. (Al momento della stesura del seguente programma è ancora in fase di programmazione il trasferimento al Tempio di Vulcano, quindi al momento non è certo che si effettui).

Ripartenza alle ore 17:40 da Agrigento C.le per il rientro a Palermo C.le (20:26) effettuando al ritorno le stesse fermate per servizio viaggiatori fatte all'andata [Agrigento Bassa (17:44), Aragona Caldare (17:59), Cammarata-S. Giovanni Gemini (18:27), Roccapalumba-Alia (18:58), Termini Imerese (19:42), Bagheria (20:11)].

Cestino Pranzo

Treno DOC, in collaborazione con la ditta “Panificio Fratelli Irmana” offre con un contributo di € 8,00 (prenotazioni entro giovedì 05/03/2020) un cestino da viaggio che verrà distribuito direttamente dai volontari dell’associazione la mattina durante il viaggio in treno. Il cestino da viaggio sarà composto da una porzione di pasta al forno, un panino con insalata e cotoletta di pollo panata, frutta e dolcetto, bottiglietta acqua e posate.

Quote individuali di partecipazione:

Da tutte le fermate: € 22,00 Adulti – € 12,00 ragazzi, fino a 12 anni non compiuti

Da Aragona Caldare: € 3,00 Adulti e ragazzi – senza garanzia del posto a sedere

Da tutte le fermate: GRATIS bambini fino a 4 anni non compiuti (senza diritto al posto a sedere)

– comprende il solo trasporto ferroviario andata e ritorno

Supplementi: Cestino Pranzo € 8,00

N.B.: I posti saranno assegnati occupando progressivamente i posti delle carrozze cento porte e successivamente quelli della vettura Corbellini, tranne specifica richiesta da parte dei passeggeri all'atto della prenotazione.

Anche in presenza di condizioni meteorologiche avverse la partenza sarà garantita. Non sono previste riduzioni né rimborsi nel caso in cui il passeggero non si presenti in tempo utile alla partenza o l’escursione dovesse essere interrotta per cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà degli organizzatori o per avverse condizioni atmosferiche che impediscano il raggiungimento della destinazione finale. Specifiche esigenze personali devono essere rappresentate al momento della prenotazione; per la buona riuscita del viaggio, è necessario che i partecipanti con particolari problemi di salute, partecipino con un proprio accompagnatore. Presentarsi in stazione con congruo anticipo rispetto all'orario di partenza.

Il presente evento è organizzato da Treno DOC, il Ticket è acquistabile presso la sede della Globalsem Viaggi sita a Palermo in Via Principe di Paternò 186 Tel. 0917848420 o mediante acquisto ondine sul sito www.globalsemviaggi.it.

INFO: www.globalsemviaggi.it tel. 091.7848420 oppure – www.trenodoc.com – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. – tel. 328.7319985 – 329.9613691