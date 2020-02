Ferrovie, Museo Ferroviario di Pietrarsa: oltre 2mila presenze per la prima domenica del mese a ingresso ridotto

Sono stati oltre duemila i visitatori che domenica 2 febbraio hanno varcato la soglia del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa pagando solo 3 euro.

La promozione, applicata il 2 febbraio per la prima volta e valida ogni prima domenica del mese, consente ai visitatori che si presentano alla cassa con il biglietto Trenitalia o dell’Archeotreno - usato il giorno stesso per raggiungere il Museo - di ottenere la riduzione sul prezzo d’ingresso.

Avviata in occasione dell’Anno del treno Turistico, l’iniziativa rappresenta una delle numerose novità che la Fondazione FS ha in programma per tutto il 2020 sull'intero territorio nazionale e che in Campania, in particolare, vedranno il Museo Ferroviario di Pietrarsa al centro di eventi e manifestazioni in grado di valorizzarne al massimo le potenzialità.