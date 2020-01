Ferrovie, Prossima Fermata al Museo di Pietrarsa: il teatro negli antichi vagoni ferroviari

Il Museo di Pietrarsa apre le sue porte a un’originale sperimentazione teatrale che vedrà la messa in scena di uno spettacolo teatrale della durata di un’ora nei vagoni degli antichi treni.

Cosa accade in una stazione? Quante storie si svolgono ogni giorno, da centinaia d’anni, nei vagoni dei treni e nelle stazioni attraverso cui centinaia e centinaia di vagoni transitano ogni giorno? Queste le domande a cui l’Associazione Karma tenterà di dare una risposta.

Lo spettacolo teatrale si compone di monologhi e scene recitate all’interno di quattro diversi vagoni dei treni del Museo di Pietrarsa. Gli attori saranno mescolati agli spettatori, che prenderanno posto nei sedili delle carrozze ferroviarie. A ricreare l’atmosfera di una vera stazione suoni e rumori ambientali che saranno diffusi all’interno delle carrozze.

Lo spettacolo sarà eseguito in due repliche il 12 Gennaio 2020 a partire dalle 17:30. Per assistere a una delle due messe in scena è strettamente necessario prenotare, dal momento che ogni gruppo di spettatori potrà essere composto al massimo da 20 persone.

Informazioni e prenotazioni: Karmacultura e Whatsapp/SMS al numero 3427329719.