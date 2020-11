Ferrovie: "Lavora con noi", tantissime occasioni per lavorare in ferrovia

Il Gruppo Ferrovie dello Stato apre oltre 30 posizioni in tutta Italia per assunzioni di persone in cerca di lavoro con candidature per fine novembre e dicembre.

Queste tutte le posizioni che attualmente risultano aperte per lavorare tra i binari.

Candidatura entro il 27 novembre

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Esperto Geologo da inserire in Italferr S.p.A.

Sede di lavoro: Roma

Posti vacanti: 3

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Project Manager Assistant da inserire nella società Crew S.r.l.

Sede di lavoro: Brescia

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato

Candidatura entro il 29 novembre

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Progettista Impianti Civili da inserire nella società Crew S.r.l.

Sede di lavoro: Brescia

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato

Candidatura entro il 30 novembre

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Assistenti Lavori Realizzazione Opere di Armamento da inserire presso Italferr S.p.A.

Sede di lavoro: Genova, Roma, Torino

Posti vacanti: 10

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Progettisti Idraulici da inserire presso Italferr S.p.A.

Sede di lavoro: Roma

Posti vacanti: 4

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane sta ricercando Junior Quantitative Risk Specialist da inserire nella struttura di Risk Management di Ferrovie dello Stato italiane.

Sede di lavoro: Roma

Posti vacanti: 1

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato



Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Senior Corporate Risk Manager da inserire presso la struttura Risk Management di Ferrovie dello Stato italiane S.p.A.

Sede di lavoro: Roma

Posti vacanti: 1

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato



Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Junior Internal Auditor da inserire nella Direzione Centrale Audit in Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Sede di lavoro: Roma

Posti vacanti: 3

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Progettista Impianti di Trazione Elettrica e Luce Forza Motrice da inserire presso Italferr S.p.A.

Sede di lavoro: Genova, Milano, Roma

Posti vacanti: più di 20

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. ricerca Progettisti Gallerie/Field Engineer da inserire presso Italferr S.p.A.

Sede di lavoro: Roma

Posti vacanti: 2

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato



Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Buyer da inserire in Italferr S.p.A.

Sede di lavoro: Roma

Posti vacanti: 2

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Project Controller da inserire presso Italferr S.p.A.

Sede di lavoro: Firenze, Milano, Roma

Posti vacanti: 10

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato



Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Specialisti Sistemi di Gestione da inserire presso Italferr S.p.A.

Sede di lavoro: Roma

Posti vacanti: 10

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Esperto Armamento progetti internazionali da inserire presso Italferr S.p.A.

Sede di lavoro: Roma

Posti vacanti: 1

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Esperto Tracciati Ferroviari e Stradali progetti internazionali da inserire presso Italferr S.p.A.

Sede di lavoro: Roma

Posti vacanti: 1

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Esperto Progettista Sistemi Tecnologici/Integrazione Sistemi progetti internazionali da inserire presso Italferr S.p.A.

Sede di lavoro: Roma

Posti vacanti: 1

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Esperto Interface Manager progetti internazionali da inserire presso Italferr S.p.A.

Sede di lavoro: Roma

Posti vacanti: 1

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Esperto Trazione Elettrica progetti internazionali da inserire in Italferr S.p.A.

Sede di lavoro: Roma

Posti vacanti: 1

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Specialisti Costruzioni da inserire presso Italferr S.p.A.

Sede di lavoro: Roma

Posti vacanti: 4

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Assistenti Lavori Realizzazione Opere di Armamento da inserire presso Italferr S.p.A.

Sede di lavoro: Genova, Roma, Torino

Posti vacanti: 10

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Progettista Idraulico da inserire presso Italferr S.p.A.

Sede di lavoro: Roma

Posti vacanti: 4

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato

Candidatura entro il 1 dicembre

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca 1 Responsabile Impianto Manutenzione Rotabili da inserire in Ferrovie del Sud Est e SA S.r.l.

Sede di lavoro: Bari

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato

Candidatura entro il 4 dicembre

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca diplomati da inserire in un percorso formativo professionalizzante per Tecnici Polifunzionali Treno (TPT) per Mercitalia Rail s.r.l.

Sede di lavoro: Tutte in Italia

Candidatura entro il 9 dicembre

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca 1 Specialista in iter autorizzativi Progetti di Investimento da inserire in RFI S.p.A. per la Direzione Investimenti – SO Gestione Investimenti – Procedure Autorizzative.

Sedi di lavoro: Roma

Tipologia contrattuale di inserimento: Contratto a tempo indeterminato

Il Gruppo Ferrovie dello Stato italiane ricerca 1 Esperto in iter autorizzativi Progetti di Investimento da inserire in RFI S.p.A. per la Direzione Investimenti - Struttura Gestione Investimenti – Procedure Autorizzative.

Sedi di lavoro: Roma

Tipologia contrattuale di inserimento: Contratto a tempo indeterminato

TRENITALIA TPER ricerca persone determinate ed appassionate da inserire in azienda nel ruolo di Tecnico di Manovra e Condotta.

Sede di lavoro: Bologna

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato

TRENITALIA TPER ricerca persone determinate ed appassionate da inserire in azienda con un percorso di formazione professionalizzante per Macchinista.

Sedi di lavoro: Città di Provincia dell'Emilia-Romagna

Tipologia contrattuale di inserimento: Contratto di apprendistato professionalizzante

TRENITALIA TPER ricerca persone determinate ed appassionate da inserire in azienda con un percorso di formazione professionalizzante per Operatore specializzato della manutenzione.

Sedi di lavoro: Bologna

Tipologia contrattuale di inserimento: Contratto di apprendistato professionalizzante

TRENITALIA TPER ricerca persone determinate ed appassionate da inserire in azienda con un percorso di formazione professionalizzante per Capo Treno/Capo Servizi Treno e Commerciale.

Sedi di lavoro: Emilia-Romagna

Tipologia contrattuale di inserimento: Contratto di apprendistato professionalizzante

Candidatura entro il 13 dicembre

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Specialista Controllo Cantiere Ambiente da inserire presso Italferr S.p.A.

Sede di lavoro: Verona

Posti vacanti: 4

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. ricerca Specialista Valutazione Riserve da inserire presso Italferr S.p.A.

Sede di lavoro: Napoli

Posti vacanti: 3

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato

Candidatura entro il 15 dicembre

Il Gruppo Ferrovie dello Stato italiane ricerca 1 Coadiutore da inserire in RFI S.p.A. per la Direzione Protezione Aziendale

Sede di lavoro: Milano

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato

Candidatura entro il 21 dicembre

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Progettista Civile Impianti Industriali da inserire presso Italferr S.p.A.

Sede di lavoro: Roma

Posti vacanti: 2

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato

Per tutte le candidature fare riferimento al sito internet raggiungibile cliccando qui.