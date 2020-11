Ferrovie: "Lavora con noi", più di 20 posizioni di lavoro aperte nel Gruppo FS

Nonostante il periodo complicato il Gruppo Ferrovie dello Stato apre numerose nuove posizioni in tutta Italia per assunzioni di persone in cerca di lavoro.

Queste le posizioni che attualmente risultano aperte per lavorare in ferrovia.

Candidatura entro il 12 novembre

Il Gruppo Ferrovie dello Stato italiane ricerca 1 Specialista Sviluppo e Organizzazione da inserire in RFI S.p.A. per la Direzione Risorse Umane e Organizzazione

Sede di lavoro: Venezia Mestre

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato

Il Gruppo Ferrovie dello Stato italiane ricerca 1 RSPP da inserire in INFRARAIL Firenze S.r.L.

Sede di lavoro: Firenze

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato

Candidatura entro il 20 novembre

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Assistenti Lavori realizzazione Opere Tecnologiche da inserire presso Italferr S.p.A.

Sede di lavoro: Bari, Bologna, Genova, Milano, Roma e Verona

Posti vacanti: 10

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Progettisti Segnalamento da inserire presso Italferr S.p.A.

Sede di lavoro: Bari, Bologna, Genova, Milano, Roma e Verona

Posti vacanti: 16-20

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Assistenti Lavori realizzazione Opere Civili da inserire presso Italferr S.p.A.

Sede di lavoro: Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Verona

Posti vacanti: più di 20

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Progettista Coordinatore Architettonico da inserire nella società Crew S.r.l.

Sede di lavoro: Brescia

Posti vacanti: 1

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato

Candidatura entro il 22 novembre

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca 1 Specialista Amministrazione Contabilità Legge 68/99 da inserire presso Italcertifer S.p.A.

Sede di lavoro: Firenze

Posti vacanti: 1

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca 1 Specialista Amministrazione Contabilità da inserire presso Italcertifer S.p.A.

Sede di lavoro: Firenze

Posti vacanti: 1

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca 1 Specialista Gare e Appalti da inserire in Ferrovie del Sud Est e SA S.r.l.

Sede di lavoro: Bari

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato

Candidatura entro il 23 novembre

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca diplomati da inserire in un percorso formativo professionalizzante per Capitreno e Customer Advisors in Trenitalia SpA per la Regione Basilicata.

Sede di lavoro: Regione Basilicata

Tipo di occupazione: Apprendistato

Candidatura entro il 25 novembre

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca 2 Specialista Settore Infrastrutture da inserire presso Italcertifer S.p.A.

Sede di lavoro: Roma

Posti vacanti: 2

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato

Candidatura entro il 27 novembre

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Esperto Geologo da inserire in Italferr S.p.A.

Sede di lavoro: Roma

Posti vacanti: 3

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato

Candidatura entro il 30 novembre

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Buyer da inserire in Italferr S.p.A.

Sede di lavoro: Roma

Posti vacanti: 2

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Project Controller da inserire presso Italferr S.p.A.

Sede di lavoro: Firenze, Milano, Roma

Posti vacanti: 10

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato



Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Specialisti Sistemi di Gestione da inserire presso Italferr S.p.A.

Sede di lavoro: Roma

Posti vacanti: 10

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Esperto Armamento progetti internazionali da inserire presso Italferr S.p.A.

Sede di lavoro: Roma

Posti vacanti: 1

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Esperto Tracciati Ferroviari e Stradali progetti internazionali da inserire presso Italferr S.p.A.

Sede di lavoro: Roma

Posti vacanti: 1

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Esperto Progettista Sistemi Tecnologici/Integrazione Sistemi progetti internazionali da inserire presso Italferr S.p.A.

Sede di lavoro: Roma

Posti vacanti: 1

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Esperto Interface Manager progetti internazionali da inserire presso Italferr S.p.A.

Sede di lavoro: Roma

Posti vacanti: 1

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Esperto Trazione Elettrica progetti internazionali da inserire in Italferr S.p.A.

Sede di lavoro: Roma

Posti vacanti: 1

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Specialisti Costruzioni da inserire presso Italferr S.p.A.

Sede di lavoro: Roma

Posti vacanti: 4

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Assistenti Lavori Realizzazione Opere di Armamento da inserire presso Italferr S.p.A.

Sede di lavoro: Genova, Roma, Torino

Posti vacanti: 10

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Progettista Idraulico da inserire presso Italferr S.p.A.

Sede di lavoro: Roma

Posti vacanti: 4

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato

Per tutte le candidature fare riferimento al sito internet raggiungibile cliccando qui.