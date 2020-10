Ferrovie: "Lavora con noi", Mercitalia ricerca diplomati per Macchinisti

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca diplomati da inserire in un percorso formativo professionalizzante per Macchinista Ferroviario per Mercitalia Rail s.r.l.

Le risorse si occuperanno di:

svolgere attività dinamiche di condotta di mezzi di trazione con relativo materiale rimorchiato, su treni che circolano sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, o su tratti di linea della stessa specificatamente autorizzati, con le responsabilità sul convoglio definite in base ai regolamenti e alle normative previste;

effettuare visite di controllo e di accertamento tecnico sui mezzi di trazione e di intervenire sui mezzi medesimi e sul materiale rimorchiato;

eseguire le operazioni di aggancio/sgancio della locomotiva dal convoglio e la prova freno sui mezzi di trazione e, nei casi previsti, anche sui treni.

Sedi: tutte in Italia.

Requisiti richiesti:

Diploma di Scuola Secondaria Superiore conseguito preso un liceo scientifico o un istituto tecnico, preferibilmente ad indirizzo tecnologico (meccanica, meccatronica ed energia; elettronica ed elettrotecnica; informatica e telecomunicazioni; trasporti e logistica);

età compresa tra i 18 e i 29 anni in relazione alla tipologia contrattuale di inserimento;

dimestichezza operativa con i sussidi di Information and Communication Technology;

disponibilità a lavorare su turni non cadenzati sulle 24 ore;

disponibilità alla mobilità territoriale;

conoscenza della lingua inglese e/o tedesca (livello B1);

possesso di patente di guida A e/o B;

possesso dei requisiti fisici previsti per il ruolo.

Completano il profilo: flessibilità, lealtà, orientamento al cliente, precisione e accuratezza, impegno costante e predisposizione alla collaborazione.

Requisito preferenziale: maggiore votazione al diploma.

TIPOLOGIA D' INSERIMENTO: il percorso formativo di inserimento prevede l'attivazione di un tirocinio extracurriculare di 5 mesi e un'indennità di partecipazione mensile (in coerenza anche con le Linee guida del 25 maggio 2017 in materia di tirocinio ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e con le normative regionali vigenti). Al termine del tirocinio extracurriculare, a seguito del proficuo completamento del percorso formativo, è previsto l'inserimento con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 24 mesi.

Per entrare a far parte del Gruppo FS Italiane ci si può candidare entro il 30 ottobre 2020 cliccando qui.