Ferrovie: Trenord ricerca Capitreno

Quanta per conto di Trenord è incaricata della selezione per l’inserimento di Capitreno.

I candidati, superato il processo di selezione, saranno chiamati da Trenord a partecipare ad un Corso Interno gratuito di abilitazione della durata indicativa di 4 mesi (il corso si terrà a Milano). A chiusura dello stesso, i partecipanti sosterranno un esame. Solo coloro che lo supereranno saranno assunti con contratto a tempo indeterminato.

Il Capotreno opererà attraverso turni di lavoro non costanti, con rotazione sulle 24 ore, 7 giorni su 7. Svolgerà, nel rispetto dei piani, delle linee guida e delle indicazioni specifiche provenienti dalla Direzione Operativa, attività atte a garantire alla clientela adeguata assistenza ed informazione, assicurando azioni di controlleria e contribuendo a garantire un servizio regolare, puntuale e confortevole, nel rispetto delle normative e della sicurezza.

In particolare dovrà:

Garantire ai clienti adeguata accoglienza e assistenza assicurando puntuali informazioni in base alle necessità; Garantire la controlleria a bordo treno; Presidiare il convoglio assegnato; Assicurare un atteggiamento corretto e responsabile nel trattamento di denaro, documenti, attrezzature e ambienti; Monitorare l’andamento del servizio, ponendo particolare attenzione alle esigenze della clientela, fornendo informazioni secondo gli standard previsti e le necessità del momento, attivando idonea assistenza, con particolare attenzione a situazioni di anormalità (blocco della linea, emergenze sanitarie, ecc.); Contribuire alla regolarità e puntualità del Servizio offerto segnalando puntualmente ogni “sintomo” di malfunzionamento del rotabile.

Requisiti richiesti

Diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore; Buona padronanza della lingua italiana a livello madrelingua; Buona padronanza della lingua inglese (livello B1); Attitudine all’utilizzo di strumenti informatici digitali (es. Tablet, sistemi di formazione/informazione a distanza, conoscenza pacchetto Office); Disponibilità a muoversi (ad essere assegnato) su tutto il territorio lombardo;

Disponibilità a lavorare su turni non cadenzati nelle 24 ore; Capacità di lavoro in team, gestione dei conflitti, proattività, gestione dello stress.

Completano il profilo:

Esperienza maturata in ruoli simili; Educazione e gentilezza; Flessibilità; Responsabilità, affidabilità e coscienziosità; Disponibilità a frequentare corsi di formazione ed adeguare le conoscenze agli aggiornamenti regolamentari attraverso lo studio e l’analisi dei documenti consegnati, riallineare le competenze in relazione al servizio.

Documentazione da allegare

Curriculum formativo professionale. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

Termini e modalità di candidatura

Il candidato potrà candidarsi unicamente, pena esclusione, attraverso il sito www.trenord.it nella sezione Lavora con Noi, cliccando nella colonna a sinistra, in corrispondenza dell'offerta di lavoro per “Capotreno”, dove il candidato sarà reindirizzato su una piattaforma fornita dalla Società Quanta S.p.A. Il candidato dovrà registrarsi e compilare in maniera esaustiva tutti i campi previsti dalla piattaforma, allegando la documentazione richiesta.

La procedura di inoltro della candidatura si conclude solo nel momento dell’invio della domanda (che avviene cliccando il campo “INVIA DOMANDA”) ed alla ricezione dell’email di conferma di avvenuta candidatura, contenente in allegato, la domanda di partecipazione ed i documenti inseriti a sistema. Il candidato, in mancanza di tale conferma, anche se registrato al sito Quanta, non sarà ammesso a sostenere l'iter selettivo. L’invio delle candidature dovrà avvenire entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 19 ottobre 2020 (farà fede l’ora e la data del sito web dedicato). Non sono ammesse altre forme di invio delle domande/candidature alla presente selezione.

I candidati che avranno inoltrato correttamente la candidatura saranno ammessi con riserva alla selezione. Nel caso in cui il numero di candidature sia superiore a 150, i candidati saranno convocati a sostenere un test di preselezione scritto a risposta multipla di Logica/Ragionamento deduttivo e lingua inglese, il giorno giovedì 22 ottobre 2020 a Milano. I primi 150 candidati, compresi gli ex aequo all’ultima posizione, che avranno superato il test, saranno convocati agli assessment, che si terranno a Milano.

L’elenco dei candidati ammessi, il calendario con gli orari di convocazione ed il luogo di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva scritta e degli assessment, verranno comunicati tramite pubblicazione sul sito di Trenord, nella sezione Lavora con Noi, ruolo “Capitreno”, dopo la chiusura dei termini previsti per l’invio delle candidature.

Per eventuali informazioni o richieste formali scrivere esclusivamente all’indirizzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro le h 19.00 del giorno 15 Ottobre 2020, indicando i propri dati anagrafici.

Il riscontro ai quesiti sarà fornito a mezzo pubblicazione nella sezione Lavora con Noi del sito di Trenord. Non saranno fornite risposte, chiarimenti o informazioni individuali a mezzo telefonico, email, pec o con altre modalità di comunicazione.

Maggiori informazioni a questo link.