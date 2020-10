Ferrovie: "Lavora con noi", il Gruppo FS offre lavoro come Capo Stazione in varie regioni

Il Gruppo Ferrovie dello Stato apre altre nuove posizioni in molte regioni d'Italia per assunzioni di persone in cerca di lavoro.

Queste le posizioni che attualmente risultano aperte per lavorare in ferrovia. Per alcune c'è da affrettarsi!

Senior commerciale - Candidatura entro il 19 ottobre

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca 1 Senior Commerciale e CRM da inserire in Metropark S.p.A. Sede di Roma.

Capo Stazione - Candidatura entro il 21 ottobre

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca diplomati da inserire in un percorso formativo professionalizzante per Capi Stazione in Rete Ferroviaria Italiana SpA (RFI) nelle regioni: Puglia (Bari), Emilia Romagna (Bologna), Sardegna (Cagliari), Toscana (Firenze), Campania (Napoli), Sicilia (Palermo), Calabria (Reggio Calabria) e Piemonte (Torino).

Descrizione posizione ricercata: il ruolo prevede attività di dirigenza movimento (regolazione della circolazione ferroviaria) di sorveglianza e coordinamento tecnico/pratico/gestionale in ambito stazione e nei settori relativi all'andamento dei treni e di applicazione delle norme regolamentari dell'esercizio.

Tipologia contrattuale di inserimento: contratto di apprendistato professionalizzante.

Requisiti richiesti:

età compresa tra 18 e 29 anni inclusi, tenuto conto della tipologia contrattuale di inserimento;

diploma di liceo;

patente B;

requisiti fisici richiesti consultabili nella tabella riassuntiva 'Requisiti fisici speciali visite di assunzione'.

Requisito preferenziale: maggiore votazione al diploma.

Per tutte le candidature fare riferimento al sito internet raggiungibile cliccando qui.