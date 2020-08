Ferrovie: "Lavora con noi", 30 posizioni aperte per lavorare nel Gruppo FS

Il Gruppo Ferrovie dello Stato apre tantissime nuove posizioni in tutta Italia per assunzioni nelle sue fila. Selezioni disponibili anche per diplomati, neolaureati e laureandi.

Queste le posizioni che attualmente risultano aperte per lavorare in ferrovia. Per alcune c'è da affrettarsi!

Candidatura entro il 25 agosto 2020

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca uno Specialista Legale Diritto Civile e Contrattualistica da inserire in FSTechnology S.p.A., sede Roma.

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca uno Specialista Legale Diritto Amministrativo e Compliance da inserire in FSTechnology S.p.A., sede Roma.

Candidatura entro il 27 agosto 2020

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca un Esperto in Contratti Pubblici da inserire all’interno della Struttura Legale di INFRARAIL Firenze S.r.l. per la sede di Firenze.

Candidatura entro il 28 agosto 2020

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca neolaureati magistrale in Ingegneria Civile – indirizzo Trasporti, Strutture, Strutture e Geotecnica, sedi Roma, Milano, Napoli, Bari.

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca neolaureati o laureandi magistrali entro ottobre 2020 in Ingegneria Elettronica, sedi Venezia, Roma, Milano, Genova.

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca neolaureati o laureandi magistrali entro ottobre 2020 in Ingegneria Elettrica/Elettrotecnica. Sedi Roma, Milano, Genova, Bari.

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca neolaureati o laureandi magistrali entro ottobre 2020 Ingegneria Meccanica. Sedi Roma, Bari.

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca neolaureati magistrali in Economia o Statistica. Sedi Roma, Verona, Genova.

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca neolaureati magistrali in Ingegneria Gestionale. Sede Roma.

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca neolaureati o laureandi magistrale entro ottobre 2020 Ingegneria Industriale, Automazione, Ingegneria Informatica o Fisica. Sede Roma.

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca neolaureato o laureando magistrale entro ottobre 2020 in Ingegneria delle Telecomunicazioni. Sedi di Venezia, Roma, Bari, Milano e Genova.

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca candidati per la posizione di Direttore dei Lavori – Settore Impianti da inserire all’interno di Mercitalia Shunting and Terminal S.r.l. Sede di Udine.

Candidatura entro il 30 agosto

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca diplomati da inserire in un percorso formativo professionalizzante per Capo Treno e Customer Advisor in Trenitalia S.p.A. per la Regione Valle d’Aosta.

Candidatura entro il 31 agosto

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca 1 Esperto Controllo Interno da inserire presso la struttura Modello di Controllo Contabile di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. sede di Roma.

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca un Program Manager da inserire in FSTechnology S.p.A., nella struttura IT Strategy and Governance, sede Roma.

Candidatura entro il 2 settembre

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca 1 Specialista Account Assicurativo da inserire in Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Direzione Centrale di Gruppo, Finanza, Investor Relations, Assicurazioni e Patrimonio. Sede di Roma.

Candidatura entro il 4 settembre

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. ricerca 1 Specialista Valutazione Riserve da inserire in Italferr S.p.A. Sede di Napoli.

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. ricerca 1 Auditor da inserire in Italferr S.p.A. Sede di Roma.

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. ricerca 1 Progettista Cantierizzazione e Programma lavori tecnologici da inserire in Italferr S.p.A. sede di Roma.

Candidatura entro il 6 settembre

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca diplomati da inserire in un percorso formativo professionalizzante per Macchinisti in Trenitalia S.p.A. per la sede di Aosta.

Candidatura entro l'8 settembre

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca 1 Junior HR- Gestione del Personale da inserire nella Struttura di Risorse Umane Territoriale di Trenitalia S.p.A. con sede a Bolzano.

Candidatura entro il 14 settembre

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca persone determinate ed appassionate da formare ed inserire in RFI S.p.A. nella posizione di Capo Stazione per la Direzione Circolazione, Circolazione Area Verona, nella Provincia di Bolzano.

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca persone determinate ed appassionate da formare ed inserire in RFI S.p.A. nella posizione di Operatore Specializzato Manutenzione Infrastruttura per la Direzione Territoriale Produzione di Verona, nella Provincia di Bolzano.

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca nuove risorse da inserire in Trenitalia S.p.A. – Provincia di Bolzano nel ruolo Macchinista.

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane cerca nuove risorse da inserire in Trenitalia S.p.A.-Provincia di Bolzano nei ruoli Capo Treno o Customer Advisor.

- Il Gruppo FS Italiane ricerca nuove risorse da inserire in Trenitalia S.p.A.– Prov di Bolzano nel ruolo Operatore Manut. Rotabili

- Trenitalia ricerca Specialista Risorse Umane. Sedi di Bari – Bologna - Firenze – Genova – Roma – Milano - Napoli – Torino - Venezia

- Trenitalia ricerca Specialista Ammin. Contabile. Sede di Roma

Candidatura entro il 15 settembre 2020

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca 1 Esperto in materia Penale da inserire all’interno di Rete Ferroviaria Italiana Spa nella DIREZIONE AFFARI LEGALI, SOCIETARI E COMPLIANCE. Sede di Roma.

Candidatura entro il 21 settembre 2020

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca 1 Esperto Asset Advisoring da inserire all’interno della Direzione Stazioni di RFI SpA. Sede di Roma.

Per tutte le candidature fare riferimento al sito internet raggiungibile cliccando qui.