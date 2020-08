Ferrovie: "Lavora con noi", posizioni aperte in Ferrovie dello Stato, Mercitalia e RFI

Il Gruppo Ferrovie dello Stato è nuovamente alla ricerca di persone da formare e inserire nelle sue fila. Selezioni disponibili anche per diplomati.

Queste le posizioni che attualmente risultano aperte per lavorare in ferrovia. Per alcune c'è da affrettarsi!

Candidatura entro il 7 agosto 2020

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca diplomati da inserire in un percorso formativo professionalizzante per Operatore polivalente di condotta e manovra ferroviaria e Operatore specializzato circolazione, finalizzato all’inserimento in Mercitalia Shunting and Terminal S.r.l

Candidatura entro il 18 agosto 2020

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca 1 Esperto IT Data Protection da inserire all’interno di Rete Ferroviaria Italiana Spa - Risk Management e DPO.

Candidatura entro il 30 agosto

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca diplomati da inserire in un percorso formativo professionalizzante per Capo Treno e Customer Advisor in Trenitalia S.p.A. per la Regione Valle d’Aosta.

Candidatura entro il 6 settembre

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca diplomati da inserire in un percorso formativo professionalizzante per Macchinisti in Trenitalia S.p.A. per la sede di Aosta.

Candidatura entro il 14 settembre

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca persone determinate ed appassionate da formare ed inserire in RFI S.p.A. nella posizione di Capo Stazione per la Direzione Circolazione, Circolazione Area Verona, nella Provincia di Bolzano.

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca persone determinate ed appassionate da formare ed inserire in RFI S.p.A. nella posizione di Operatore Specializzato Manutenzione Infrastruttura per la Direzione Territoriale Produzione di Verona, nella Provincia di Bolzano.

Candidatura entro il 15 settembre 2020

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca 1 Esperto in materia Penale da inserire all’interno di Rete Ferroviaria Italiana Spa nella DIREZIONE AFFARI LEGALI, SOCIETARI E COMPLIANCE. Sede di Roma.

Candidatura senza scadenza

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Specialista Diritto Civile e Contrattualistica

Per tutte le candidature fare riferimento al sito internet raggiungibile cliccando qui.