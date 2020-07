Ferrovie: "Lavora con noi", 13 posizioni aperte in Ferrovie dello Stato Italiane

Il Gruppo Ferrovie dello Stato è ancora alla ricerca di persone anche neolaureate da formare e inserire nelle sue fila.

Queste le posizioni che attualmente risultano aperte per lavorare in ferrovia. Per alcune c'è da affrettarsi!

Candidatura entro il 7 luglio 2020

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato italiane sta cercando neolaureati magistrali in giurisprudenza, per entrare a far parte del Team nell'area di Acquisti di Gruppo di Ferservizi (società del Gruppo che opera nel settore servizi) in qualità di Addetto Assistenza Gare e Appalti per la sede di Roma.

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato italiane sta cercando neolaureati magistrali in Geologia e Ingegneria Ambientale, per entrare a far parte del Team di Ingegneria di ITALFERR (​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​società di ingegneria del Gruppo a cui è affidato il compito di elaborare la progettazione, effettuare le gare d’appalto, eseguire la direzione e supervisione dei lavori ed il project management per tutti i grandi investimenti infrastrutturali) in qualità di Progettista Ambientale e Progettista Geologo per la sede di Roma.

- FS sta cercando neolaureati magistrali in INGEGNERIA MECCANICA per far parte del team della Direzione RICERCA E SVILUPPO di RFI, che garantisce la ricerca e lo sviluppo di prodotti e sistemi ferroviari di nuova concezione, gestendo i progetti di innovazione, dalle fasi di definizione dell’idea fino al rilascio in esercizio del prodotto/sistema.

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato italiane sta cercando neolaureati magistrali in architettura, per entrare a far parte del Team di Ingegneria di ITALFERR (​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​società di ingegneria del Gruppo a cui è affidato il compito di elaborare la progettazione, effettuare le gare d’appalto, eseguire la direzione e supervisione dei lavori ed il project management per tutti i grandi investimenti infrastrutturali) in qualità di Progettista Architettonico per la sede di Roma.

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane sta cercando neolaureati magistrali in ingegneria gestionale, per entrare a far parte del Team di produzione della Direzione Passeggeri Regionale di TRENITALIA (società del Gruppo che opera nel settore dei servizi per la mobilità dei viaggiatori in ambito nazionale ed internazionale) in qualità di Specialista Produzione per le diverse sedi della Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Toscana, Sicilia, Piemonte, Veneto e Lazio.

Candidatura entro il 10 luglio 2020

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Medici Competenti da inserire all’interno di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca 1 Medico Legale da inserire all’interno di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. sulla sede di Roma.

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca 7 Specialista Espropri da inserire presso la Struttura Organizzativa Valutazione Riserve Espropri e Subappalti di Italferr S.p.A. Sedi di lavoro: Genova, Napoli, Palermo e Reggio Calabria.

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca la figura di un Analista Organici e Costo del Lavoro da inserire in Mercitalia Logistics S.p.A.

Candidatura entro il 12 luglio 2020

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Project Manager e Project Engineer da inserire in Ferrovie del Sud Est e SA S.r.l con sede Bari.

Candidatura entro il 14 luglio 2020

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato italiane ricerca Ingegneri Strutturisti da inserire in Rete Ferroviaria Italiana per la Direzione PRODUZIONE – DIREZIONI TERRITORIALI PRODUZIONE. Sedi: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona.

Candidatura entro il 15 luglio 2020

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca 1 Esperto Valorizzazioni Immobiliari e Gestione Patrimonio da inserire in FS Sistemi Urbani S.r.l. sulla sede di Milano.

Candidatura entro il 19 luglio 2020

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Tecnici di Protezione Aziendale da inserire in Trenitalia S.p.A. per Protezione Aziendale presso la stazione di Trento.

Per tutte le candidature fare riferimento al sito internet raggiungibile cliccando qui.