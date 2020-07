Ferrovie: "Lavora con noi", nuovi posti di lavoro in Trenitalia, RFI, FSE e Italferr

Il Gruppo Ferrovie dello Stato è ancora alla ricerca di persone determinate e appassionate da formare e inserire nelle sue fila.

Queste le posizioni che attualmente risultano aperte per lavorare in ferrovia. Per alcune c'è da affrettarsi!

Candidatura entro il 3 luglio 2020

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Senior Internal Auditor da inserire all’interno della Direzione Internal Audit di RFI SpA.

Candidatura entro il 5 luglio 2020

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca 1 Responsabile Sicurezza di Esercizio e Sistema di Gestione Integrato Sicurezza, Qualità e Ambiente da inserire in Ferrovie del Sud Est e SA S.r.l con sede Bari.

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. ricerca 3 Esperti Strategie e Business Development da inserire in Trenitalia S.p.A. sulla sede di Roma.

Candidatura entro il 6 luglio 2020

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato italiane ricerca Esperti tecnici di sistemi metropolitani e/o di sottosistemi di segnalamento ferroviario da inserire in Italcertifer. Sedi di lavoro Roma e Firenze.

- Ricerca di n. 1 Data Analyst – Analista Pianificazione Offerta Commerciale per Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici sede di Bari.

Candidatura entro il 10 luglio 2020

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Medici Competenti da inserire all’interno di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca 1 Medico Legale da inserire all’interno di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. sulla sede di Roma.

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca 7 Specialista Espropri da inserire presso la Struttura Organizzativa Valutazione Riserve Espropri e Subappalti di Italferr S.p.A. Sedi di lavoro: Genova, Napoli, Palermo e Reggio Calabria.

Candidatura entro il 12 luglio 2020

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Project Manager e Project Engineer da inserire in Ferrovie del Sud Est e SA S.r.l con sede Bari.

Candidatura entro il 14 luglio 2020

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato italiane ricerca Ingegneri Strutturisti da inserire in Rete Ferroviaria Italiana per la Direzione PRODUZIONE – DIREZIONI TERRITORIALI PRODUZIONE. Sedi: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona.

Candidatura entro il 19 luglio 2020

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Tecnici di Protezione Aziendale da inserire in Trenitalia S.p.A. per Protezione Aziendale presso la stazione di Trento.

Per tutte le candidature fare riferimento al sito internet raggiungibile cliccando qui.