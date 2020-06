Ferrovie: "Lavora con noi", nuove assunzioni in Trenitalia, RFI e altre aziende del Gruppo

Il Gruppo Ferrovie dello Stato cerca persone determinate e appassionate da formare e inserire nelle sue fila.

Vediamo le posizioni attualmente aperte.

Candidatura entro il 30 giugno 2020

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca un Progettista senior geotecnico/strutturale con esperienza in opere in sotterraneo da inserire all’interno della struttura Servizi Tecnici di Progettazione di INFRARAIL Firenze S.r.L. per la sede di Firenze.

Candidatura entro il 5 luglio 2020

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca 1 Responsabile Sicurezza di Esercizio e Sistema di Gestione Integrato Sicurezza, Qualità e Ambiente da inserire in Ferrovie del Sud Est e SA S.r.l con sede Bari.

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. ricerca 3 Esperti Strategie e Business Development da inserire in Trenitalia S.p.A. sulla sede di Roma.

Candidatura entro il 6 luglio 2020

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato italiane ricerca Esperti tecnici di sistemi metropolitani e/o di sottosistemi di segnalamento ferroviario da inserire in Italcertifer. Sedi di lavoro Roma e Firenze.

Candidatura entro il 10 luglio 2020

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Medici Competenti da inserire all’interno di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca 1 Medico Legale da inserire all’interno di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. sulla sede di Roma.

Candidatura entro il 19 luglio 2020

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Tecnici di Protezione Aziendale da inserire in Trenitalia S.p.A. per Protezione Aziendale presso la stazione di Trento.

Per tutte le candidature fare riferimento al sito internet raggiungibile cliccando qui.