Ferrovie: Talent Acquisition in tempi di emergenza sanitaria

In tempi di emergenza sanitaria, in cui la distanza sociale è diventata un obbligo per tutelare la salute delle persone, il Gruppo FS ha rafforzato gli strumenti digitali per proseguire con le proprie attività di Talent Acquisition.

Sono stati realizzati tra marzo e aprile due recruiting day in modalità totalmente digitale per la ricerca di neolaureati in ingegneria, economia e giurisprudenza, con prescreening di oltre 5.700 candidati e il coinvolgimento di oltre 160 candidati in colloqui one to one, dinamiche di gruppo virtuali e contest on line.

È stata promossa, in collaborazione con i partner accademici, la trasformazione in modalità a distanza delle principali attività rivolte a studenti dei corsi di laurea e post laurea, nell'ambito dell’Anno Accademico 2019-20 in corso.

Tali attività hanno coinvolto oltre 130 allievi nei diversi percorsi promossi dal Gruppo, con 37 tra docenze, testimonianze e seminari, organizzazione di sei progetti, tra laboratori sperimentali e project work per la ricerca, cinque visite tecniche “virtuali” ai nostri impianti, oltre all'organizzazione di cinque giornate di ascolto, orientamento e valutazione degli allievi. Infine, sono allo studio oltre 88 tirocini formativi in modalità “smart training”.

Continuano anche gli eventi di incontro con i candidati (career day e job meeting) che si terranno attraverso piattaforme completamente digitali.

Strumenti e metodologie di selezione digitale

FS Italiane per attirare i migliori candidati effettua abitualmente scouting diretto sui principali social network, soprattutto su LinkedIn, e utilizza banche dati online, blog e/o forum come canali utili a intercettare profili molto specializzati, differenziati e internazionali.

Solitamente i processi di selezione avvengono anche tramite tools e software digitali che consentono, ancor prima di incontrare i candidati, di testare le loro soft-skills: test psicoattitudinali fruibili da web, applicazioni di video-colloqui, sono solo alcuni esempi di come l’azienda sfrutti le opportunità digitali per entrare in contatto con i candidati prima di incontrarli fisicamente.

FS Italiane continua a evolversi sulla base dei cambiamenti delle persone e delle loro esigenze, e il digital recruiting ne è un esempio ella società e del mondo del lavoro.