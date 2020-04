Ferrovie: nuove assunzioni in Ferrovie dello Stato per diplomati

Nuove offerte di lavoro con Ferrovie dello Stato che è alla ricerca di figure professionali in tutta Italia.

La Società ha lanciato una maxi campagna di recruiting che dovrebbe portare all’assunzione di 15mila persone entro il 2023. La maggior parte delle volte si assumono Operatori Specializzati nella Manutenzione, Capitreno, Macchinisti e altre figure come autisti, operatori e addetti alla biglietteria. In questo momento si cercano:

-Autisti di Autobus per Busitalia Sita Nord SRL a Firenze, Padova, Rovigo e Perugia. I candidati saranno assunti in apprendistato mentre per quanto riguarda i requisiti necessari serviranno il diploma, età compresa tra 21 e 29 anni, possesso della patente di guida B o C o CE, conoscenza della lingua inglese, disponibilità a lavorare su turni – anche notturni e festivi nelle sedi servite dalle società interessate.

Tra i requisiti preferenziali si legge la residenza nelle province di Firenze e Prato, Pistoia, Arezzo, Siena per gli inserimenti nella Regione Toscana, nelle province di Padova e Rovigo per gli inserimenti nella Regione Veneto, nella Regione Umbria per le assunzioni a Perugia, voto alto conseguito al diploma e possesso del diploma tecnico.

Gli interessati possono candidarsi collegandosi alla pagina lavora con noi del Gruppo FS dove è anche possibile caricare il cv per successive offerte di lavoro. Saranno valutati i cv ricevuti e contattati quelli in linea con i requisiti richiesti. In seguito sono previste prove di abilità manuale e colloqui orali.

Foto Di Threecharlie - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33391392