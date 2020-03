Ferrovie: offerte di lavoro e posizioni aperte nelle FFS

Al momento, le Ferrovie Federali Svizzere stanno cercando varie figure nelle varie città del paese.

A Ginevra sono aperte le posizioni per Responsabile di produzione, Responsabile team pianificazione, Service Manager, Aspiranti Macchinisti traffico passeggeri e GIS Operator. Su Zurigo, invece, le Ferrovie stanno cercando un Ingegnere sistemista, Assistente Tecnico e un Ingegnere civile.

Molte le figure ricercate a Berna tra cui Senior Controller, Addetto Sviluppo della rete di gestione dei dati, Sviluppatore e Architetto software senior, Sviluppatore software senior nel settore dei sistemi di informazione sui treni, Responsabile dei requisiti di trasporto merci, Project manager e SAP Senior Application Operation Manager.

Si cercano poi Capo squadra pulizia a Basilea, Capo progetto senior a Losanna, Pianificatore di manutenzione a San Gallo, Responsabile del centro viaggi Lachen a Lachen e Metalmeccanico a Winterthur.

Per inviare la candidatura è necessario prima di tutto conoscere le lingue parlate in Svizzera, oltre al titolo di studio richiesto per ogni posizione ed esperienza che varia ugualmente in base al tipo di annuncio.

La società, inoltre, organizza dei programmi di apprendistato, per giovani, dai 18 ai 24 mesi. Si tratta di un Programma Trainee per neolaureati che oltre alla possibilità di crescita all'interno delle FFS prevede anche una retribuzione iniziale di 80.000 franchi l’anno. Sono poi disponibili dei programmi di stage per laureati con retribuzione fino a 4800 franchi in vari settori del gruppo.