Ferrovie: Trenord rimanda la prova preselettiva per il recruiting

Il virus che sta affliggendo il nostro Paese si abbatte anche sulle possibilità di lavoro.

Trenord ha infatti reso noto che a seguito dei provvedimenti urgenti adottati per la gestione dell’emergenza da Coronavirus (Covid-2019), la prova preselettiva per il recruiting in corso NON si terrà il 12 marzo 2020. La nuova data sarà comunicata quanto prima attraverso i diversi canali di informazione aziendali.

Il termine per la presentazione delle candidature rimane stabilito per domenica 8 marzo 2020, come da avviso precedente.

Tutti coloro che hanno già presentato la loro candidatura risultano regolarmente iscritti alla selezione.