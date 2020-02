Trasporti: il piano assunzioni di EAV va avanti come programmato

Con un comunicato ufficiale, EAV rende oggi noto che va avanti come previsto il suo programma di assunzioni.

Stiamo rapidamente arrivando ai 350 programmati – si legge nel comunicato. In particolare, in accordo con le organizzazioni sindacali, abbiamo anche sbloccato l’assunzione degli altri 45 autisti di bus per arrivare a 90 come previsto.

Inoltre EAV si accinge ad assumere altre 70 persone da attingere dalle graduatorie aperte o da nuove procedure selettive per figure specializzate. Pertanto le assunzioni programmate passano al momento da 350 a 420 – conclude la nota.