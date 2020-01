Ferrovie: "Lavora con noi", posizioni aperte in FS, RFI, Trenord, Italferr e Fercredit

Il Gruppo Ferrovie dello Stato ricerca ancora persone determinate e appassionate da formare e inserire nelle sue fila.

In questo momento sono aperte le candidature per sei posizioni diverse, vediamole nel dettaglio. Per alcune c'è da affrettarsi!

Candidatura entro il 26 gennaio 2020

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane sta ricercando 1 Junior Quantitative Risk Specialist da inserire in Ferrovie dello Stato italiane SpA sede di Roma.

Candidatura entro il 29 gennaio 2020

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca uno Specialista Geologia da inserire presso la Struttura Organizzativa Geologia, Gestione Terre e Bonifiche di Italferr S.p.A. sede di Roma.

Candidatura entro il 2 febbraio 2020

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane sta ricercando 1 Specialista Servizio Fidi da inserire in Fercredit SpA sede di Roma.

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca 1 Analista Gis Junior e 1 Analista Gis Senior da inserire all’interno della Direzione Stazioni - Asset Advisoring e Servizi per le Stazioni in ambito Servizi Intermodali di RFI SpA sede di Roma.

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca 1 Spatial Data Scientist da inserire all’interno della Direzione Stazioni - Asset Advisoring e Servizi per le Stazioni in ambito Servizi Intermodali di RFI SpA sede di Roma.

Candidatura entro il 5 febbraio 2020

- Fercredit, Società Finanziaria del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ricerca Specialista Factoring sede di Roma.

Per tutte le candidature fare riferimento al sito internet raggiungibile cliccando qui.

Candidature aperte anche in Trenord. Vediamo cosa ricerca la compagnia ferroviaria Lombarda.

- Specialista business unit commuting, con l'obiettivo di assicurare lo sviluppo e la gestione dell'offerta commerciale Commuting.

- Senior project manager esperto di soluzioni di Sistemi Commerciali e processo di Bigliettazione.

- Referente Cyber Security all'interno della struttura di Information Technology.

Per tutte le candidature fare riferimento al sito internet raggiungibile cliccando qui.