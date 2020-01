Ferrovie: DB Cargo Italia cerca Operatore di Centrale di Coordinamento Operativo- Senior Dispatcher

DB CARGO ITALIA S.r.l. è una società del Gruppo tedesco DB inserita nel network internazionale che detiene la leadership nei trasporti e logistica a livello globale con la rete più ampia e la maggior capacità nel settore ferroviario trasporto merci.

In un’ottica di potenziamento dell’Unità Transport Management, che è responsabile della gestione dei trasporti nazionali ed internazionali oltre che della programmazione di breve termine e della gestione operativa delle tracce orario dei treni, è alla ricerca di un/una:

Operatore di Centrale di Coordinamento Operativo- Senior Dispatcher (Sala Operativa)

Le attività affidate alla nuova risorsa saranno principalmente: la gestione operativa dei trasporti; il monitoraggio proattivo della circolazione dei treni, intervenendo in gestione operativa su eventuali deviazioni/limitazioni del percorso o variazioni di origine/destino dei treni; la gestione e disposizione dei mezzi di trazione e del materiale rimorchiato; la gestione operativa del Personale di Esercizio; la gestione delle emergenze; l’alimentazione e aggiornamento real-time degli applicativi gestionali aziendali, compreso il flusso informativo verso il Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria, delle altre Imprese Ferroviarie e dei clienti/destinatari del trasporto.

La risorsa dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: Diploma di Scuola Media Superiore o Diploma di Laurea; almeno 1-2 anni di esperienza professionale pregressa in ambito ferroviario. Il possesso di abilitazioni in ambito ferroviario, quali Accompagnamento del Treno (ADT) e Preparazione del Treno PDT-B (ex modulo FT-B) - PdT-V (ex modulo VE) costituirà titolo preferenziale; buona conoscenza dei pacchetti applicativi di Office 365; buona conoscenza della lingua inglese; buona capacità organizzativa e coordinamento gestionale oltre che precisione e resistenza in situazioni di stress; disponibilità e attitudine a lavorare su turni; flessibilità e capacità di problem solving; disponibilità a brevi spostamenti.

Sede di lavoro: Novate Milanese (MI)

Tipologia contrattuale: Tempo indeterminato

Orario di lavoro: Full Time; Lavoro su turni a ciclo continuo nelle H24 giorni 7/7

Per maggiori informazioni e per inoltrare la propria candidatura, di seguito il link.